Nouvelles de Covid: les conseils ordonnent aux écoles de réintroduire des restrictions alors que les cas explosent | Royaume-Uni | Nouvelles

Coronavirus en chiffres: le Royaume-Uni enregistre 34 574 cas supplémentaires

Alors que le nombre de cas augmente dans certaines régions du pays, les conseils ont désormais émis des avis aux écoles concernant les 12-18 ans. Bien que le gouvernement ait levé des mesures telles que les couvre-visages obligatoires, certains conseils ont maintenant recommandé que certaines mesures soient réintroduites pour arrêter la propagation du virus.

Jusqu’à 11 conseils conseillent désormais à toutes les écoles de leurs zones respectives de reprendre certaines mesures Covid.

Selon Schools Week, les mesures pourraient toucher 1 700 écoles et environ 600 000 élèves.

Le conseil du comté de Staffordshire a recommandé aux écoles de réintroduire des mesures telles que des bulles de classe et des couvre-visages obligatoires.

Le Dr Richard Harling, directeur de la santé et des soins au Staffordshire Country Council, a déclaré à LGC : « Certaines des choses que nous faisons ne sont que… des rappels aux écoles sur des choses comme l’hygiène des mains, une bonne ventilation, l’importance de tests réguliers et d’essayer et Avoir tout [12-18-year-olds] à travers le programme de vaccination le plus rapidement possible, car c’est probablement plus que tout autre chose qui aura le plus d’effet à long terme.

Les conseils ordonnent aux écoles de réintroduire des restrictions alors que les cas explosent (Image: .)

« Le risque de transmission aux frères et sœurs semble être très élevé, surtout lorsqu’un enfant est à l’école primaire et l’autre au secondaire, faire entrer le frère ou la sœur à l’école en attendant les résultats d’un test PCR semble être un très bon façon de voir une toute nouvelle épidémie. »

« Donc, c’est vraiment aux écoles d’interpréter ces conseils et de les mettre en œuvre de la manière la plus pratique pour leurs enfants et leur personnel. »

Sur les 11 conseils, Trafford a le taux de Covid le plus élevé pour 100 000 avec 832,6.

Le personnel et les élèves de Trafford sont invités à passer des tests quotidiens de flux latéral (LFT) avant d’aller à l’école.

Les vaccins n’empêchent pas les gens d’attraper Covid (Image: .)

D’autres régions telles que Calderdale, Cumbria et Peterborough ont également été touchées par l’augmentation du nombre de cas.

Le conseil de Calderdale a conseillé aux écoles secondaires de continuer à mettre en place des couvre-visages et a demandé à toutes les écoles de limiter le mélange des groupes.

En Cumbria, les élèves qui vivent dans un foyer où quelqu’un a Covid doit soit effectuer des tests LFT quotidiens, soit avoir un PCR négatif pour retourner à l’école.

Colin Cox, directeur de la santé publique de Cumbria CC, a déclaré : « Les taux de Covid-19 parmi les enfants et les jeunes de Cumbria sont extrêmement élevés.

Données Covid longues (Image: Express)

« Bien que nous ayons constaté un ralentissement de ces taux au cours des sept derniers jours, ils sont encore beaucoup trop élevés et perturbent l’éducation des enfants. »

Il est également conseillé aux écoles secondaires de Peterborough de réintroduire les couvre-visages dans les espaces communs.

Le personnel de l’école primaire peut également envisager le même arrangement, indique l’orientation.

Jyoti Atri, directeur de la santé publique du Cambridgeshire et de Peterborough, a déclaré qu’il s’agissait de «mesures de précaution raisonnables» et a recommandé aux écoles de suivre les conseils.

Professeur Chris Whitty (Image : .)

En août, les conseils locaux de Cornwall et Torbay ont introduit des mesures renforcées et ont depuis vu baisser les cas.

À Cornwall, les taux sont passés de 829 pour 100 000 le 22 août à 242 le 15 septembre.

Cependant, les cas augmentent lentement depuis la fin des mesures le 1er octobre.

Il en a été de même à Torbay, où les cas sont tombés à 284 à la mi-septembre mais ont connu un pic à 367 la semaine dernière.

Les écoles pourraient à nouveau imposer des restrictions (Image: .)

Cela survient alors que les cinq syndicats d’enseignants ont écrit au secrétaire à l’Éducation pour demander que des mesures soient réintroduites.

Ils ont déclaré : « Sans changement de direction, nous risquons de nuire à l’éducation de milliers d’enfants à un moment donné avant Noël. »

Cela survient alors que le Royaume-Uni a enregistré plus de 45 000 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés à travers le Royaume-Uni, marquant la plus forte augmentation de cas depuis juillet.

Selon les derniers chiffres du gouvernement, il y a eu 45 140 nouveaux cas de virus et 57 décès liés au cours des dernières 24 heures.

Le nombre total de personnes qui ont eu dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid-19 est passé à 138 584.