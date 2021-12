Nouvelles de Covid: les craintes divisent le Royaume-Uni alors qu’un débat furieux éclate sur les fêtes de Noël | Royaume-Uni | Nouvelles

Dans un sondage mené auprès de 2 559 lecteurs d’Express, 50 pour cent des électeurs ont déclaré qu’ils se rendraient toujours aux fêtes de Noël malgré les craintes entourant la propagation d’Omicron, tandis que 46 pour cent ont dit qu’ils ne le feraient pas, et quatre pour cent n’étaient pas sûrs. Un électeur surnommé « Sami7 » a fait valoir que les fêtes de Noël devraient se dérouler « de manière sensée ». Ils ont ajouté: «Faites un test de flux latéral avant d’y assister pour vous assurer que vous êtes clair, puis faites la fête et profitez de Noël. C’est du bon sens et les gens ont besoin d’un Noël décent après l’année dernière !

Un autre lecteur, Bors, a déclaré : « Les gens veulent vivre une vie normale maintenant. Ce n’est pas bon pour votre santé mentale, il est temps d’y mettre fin et de ne pas être régi par ces règles stupides. »

Mais leur commentaire a suscité la colère des autres participants de l’Express.

Un électeur passant par « Fin 231 » a répondu : « Des règles stupides ? Si les gens suivaient réellement ces « règles idiotes », nous aurions eu affaire à Covid il y a longtemps, mais non, les gens ont décidé de marcher dans les rues et de pleurer parce qu’un masque est un tel inconvénient !

La variante Omicron semble se propager à un rythme plus rapide que les variantes précédentes, mais il n’y a pas encore assez de données pour savoir si elle est plus ou moins mortelle.

86 nouveaux cas de mutation ont été découverts au cours du week-end, portant le nombre total de cas d’Omicron UK à 246.

Les règles actuelles exigeant des masques obligatoires dans les magasins et les transports publics, imposées en réponse à l’arrivée d’Omicron, expirent le lundi 20 décembre.

Les ministres ne savent toujours pas s’ils pourront lever les règles ou devront les renforcer, par exemple en ordonnant aux gens de travailler à domicile ou en introduisant des laissez-passer Covid dans les grandes salles.

Une source de Downing Street a déclaré: «Nous n’en sommes qu’à une semaine des nouvelles restrictions et nous n’avons tout simplement pas encore les données dont nous avons besoin. Il faudra une semaine ou deux pour en savoir un peu plus sur la variante.

Le professeur Sir David Spiegelhalter, statisticien à l’Université de Cambridge qui aide à conseiller le gouvernement, a déclaré à Sky News que la nouvelle souche Covid posait un « risque élevé » mais pense que les ministres sont déterminés « à ne pas perturber Noël ».

Il a ajouté : « Ce qui se passe après Noël est une autre affaire.

« Les restrictions de voyage ne vont que ralentir un peu les choses, elles ne vont pas les arrêter.

« Au cours de la nouvelle année, nous verrons probablement beaucoup de défis et cela pourrait signifier des mesures plus strictes. »

Le professeur Spiegelhalter a déclaré que l’émergence d’Omicron était « un timing épouvantable » car la saison des fêtes est « l’une des périodes les plus à risque… avec beaucoup de socialisation à l’intérieur ».

Le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) a conclu lors de sa dernière réunion que ses avis précédents sur le travail à domicile et les laissez-passer Covid étaient « très pertinents » à la lumière d’Omicron, et a rejeté les craintes que le public refuse d’obéir à de nouvelles restrictions.

Mais certains lecteurs d’Express ont déclaré qu’ils ne tiendraient pas compte des directives gouvernementales lorsqu’ils participeraient à notre sondage.

Olly Smyth a déclaré : « Je me fiche de ce que le gouvernement dira concernant Noël cette année. J’ai arrêté d’écouter et je vais faire ce que je veux.

Ses commentaires ont agacé les autres lecteurs : « Cjjs » a dit que c’était « une chose de risquer soi-même, une autre de risquer tout le monde ».

