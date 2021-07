Nouvelles de Covid: les États-Unis sont confrontés à «une pandémie parmi les non vaccinés» alors que la variante Delta prend racine | Monde | Nouvelles

Le Dr Anthony Fauci a déclaré que de nouveaux cas de Covid augmentaient dans les régions du pays à faible taux de vaccination. Il a supplié les personnes non vaccinées de sortir et de se faire vacciner contre Covid avant qu’il ne soit trop tard. Les États du Sud ont certains des taux de vaccination les plus bas des États-Unis et sont particulièrement touchés, car la variante Delta se propage à travers le pays.

Le conseiller médical en chef de Joe Biden a déclaré à CNN: “C’est vraiment une épidémie parmi les non vaccinés.

“C’est donc un problème, principalement parmi les non vaccinés, c’est la raison pour laquelle nous supplions pratiquement les personnes non vaccinées de sortir et de se faire vacciner.”

Les États-Unis ont vu leurs taux d’infections à coronavirus chuter considérablement après le déploiement réussi de leur campagne de vaccination plus tôt cette année.

Cependant, depuis avril, la vaccination a chuté et de nouveaux cas ont recommencé à augmenter dans tout le pays.

“Nous allons dans la mauvaise direction”, a déclaré le Dr Fauci à Jake Tapper de CNN.

“Si vous regardez l’inflexion de la courbe des nouveaux cas et comme vous l’avez dit au début de cette interview, que c’est parmi les non vaccinés, et puisque nous avons 50 pour cent du pays pas complètement vaccinés, c’est un problème, en particulier quand on a une variante, comme delta, qui a cette particularité extraordinaire de pouvoir se propager très efficacement et très facilement d’une personne à l’autre.

“​​J’ai été très encouragé d’entendre des gens comme Steve Scalise sortir et dire:” Hé, nous devons nous faire vacciner “”, a déclaré le Dr Fauci.

“Le gouverneur DeSantis en Floride dit la même chose en ce moment.

“Nous devons amener plus de personnes qui s’entendent bien avec les personnes qui ne se font pas vacciner à sortir et à les encourager à se faire vacciner.”

Les cas en Floride sont actuellement les plus élevés depuis janvier.