Nouvelles de Covid: les mariages et les funérailles sont à nouveau exemptés des restrictions potentielles de Boris Johnson | Royaume-Uni | Des nouvelles

La perturbation des événements marquants de la vie, qui étaient soumis à des limitations strictes à divers moments de la pandémie, devrait être évitée dans la mesure du possible dans l’esprit des ministres. Le cabinet de Boris Johnson serait « de plus en plus optimiste mais très prudemment optimiste » quant à l’impact de la nouvelle souche de coronavirus, selon les informations fournies au Times.

Cela survient alors que le Premier ministre rencontre des hauts responsables scientifiques pour discuter des premières données désormais disponibles sur la propagation de la variante Omicron depuis avant le week-end de Noël.

Cela donnera le ton pour les célébrations du Nouvel An à travers le pays avant vendredi.

De nouvelles restrictions ont déjà été introduites en Irlande du Nord, en Écosse et au Pays de Galles, principalement axées sur le ralentissement de la propagation du coronavirus dans les établissements hôteliers.

Mais le Premier ministre a repoussé la pression la semaine dernière pour envisager de resserrer les restrictions juste avant le week-end festif en attendant que des données arrivent sur la variante Omicron.

On pense que le gouvernement accordera une attention particulière aux hospitalisations et aux taux de mortalité alors que les cas de la variante la plus transmissible montent en flèche.

Une source gouvernementale a déclaré au journal: « Ce n’est pas seulement qu’il y a un écart clair entre les cas et les hospitalisations, mais aussi que lorsque les gens vont à l’hôpital, ils ont tendance à y être moins longtemps. »

Les responsables de Downing Street ont préparé diverses voies que le gouvernement pourrait emprunter en cas de réimposition des restrictions, qui mettront toutes de côté les mariages, les funérailles et les naissances dans toute règle sur les rassemblements sociaux, selon le Times.

Ce serait un changement par rapport aux périodes précédentes de la pandémie, lorsque les funérailles, par exemple, étaient limitées à une poignée de participants.

Un maximum de 30 personnes dans des espaces clos et 50 lors d’événements en plein air est désormais la limite, annoncée par le gouvernement gallois avant Noël.

Ce nombre est légèrement plus élevé en Écosse, car le premier ministre Nicola Sturgeon a limité les événements en salle à 100 personnes debout et le mélange en salle à trois ménages.

Le service à table dans l’hôtellerie est désormais obligatoire pour les entreprises en Irlande du Nord.

Une option possible pour le gouvernement de choisir serait des directives volontaires publiées au public en Angleterre, plutôt que de risquer les retombées politiques d’une tentative de faire passer les restrictions COVID-19 par le Parlement.

Les premières recherches sur la gravité de la maladie causée par la variante Omicron du coronavirus suggèrent que les symptômes pourraient être plus légers que les souches précédentes.

Des scientifiques de l’Université d’Édimbourg ont rapporté avant Noël que la variante Omicron était jusqu’à 60 % moins susceptible d’entraîner un séjour à l’hôpital que la variante Delta.

Cependant, les derniers chiffres publiés, montrant des infections confirmées la veille de Noël, ont montré un record de 122 186 nouveaux cas enregistrés après une augmentation de plus de 48% au cours de la semaine précédant Noël.

Cependant, il est entendu que le nombre d’admissions à l’hôpital et de décès dus au COVID-19 n’a pas augmenté au même rythme que les infections.