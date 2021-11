Nouvelles de Covid: les ministres se préparent à combiner un rappel annuel avec des vaccins contre la grippe | Royaume-Uni | Nouvelles

Nadhim Zahawi, a révélé le plan à The Sun, il a déclaré: « En fin de compte, notre plan, nous serons, je l’espère, la première grande économie à passer de la pandémie à l’endémie et à avoir un programme de vaccination annuel. »

Ces plans signifieraient que les gens seraient tenus d’avoir un vaccin annuel contre le Covid et le vaccin contre la grippe.

Les ministres gardent actuellement toutes les données à l’étude et l’introduction.

Sajid Javid, le secrétaire à la Santé, a déclaré: « Nous savons que l’immunité commence à décliner après six mois, et les injections de rappel garantiront la protection de nos plus vulnérables. »

Le Dr Susan Hopkins, de la UK Health Security Agency, a déclaré que les personnes âgées qui avaient été doublement vaccinées mouraient à mesure que leur immunité diminuait.

Elle a déclaré: « Nous constatons toujours des décès dans principalement la population non vaccinée, mais de plus en plus, en raison des effets de la diminution du système immunitaire, il y a également des décès dans le groupe vacciné. »

En août, les responsables de la santé ont évoqué la possibilité de combiner les vaccins contre la grippe et le coronavirus d’ici 2022, dans l’espoir de réduire le temps de fabrication et de faciliter le déploiement des vaccins.

Matthew Duchars, PDG du Vaccine Manufacturing and Innovation Center, a déclaré que la combinaison des jabs serait «préférable» pour les producteurs de vaccins et le public.

Il a déclaré: «Cela fera gagner beaucoup de temps et ce serait beaucoup plus pratique de ne donner qu’une seule injection, c’est donc quelque chose que nous et les développeurs et producteurs de vaccins examinerons.

LIRE LA SUITE: L’horreur de Covid en Allemagne comme quatrième vague en « pleine force »

Selon les derniers chiffres du NHS, 90 % du personnel a été entièrement vacciné.

Cependant, environ 120 000 ne sont toujours pas doublement vaccinés.

Dans une interview à la BBC, le professeur Van-Tam a déclaré qu’il était préoccupé par le nombre de décès qui montrent que Covid « commence à pénétrer dans les groupes plus âgés ».