Nouvelles de Covid: les scientifiques ravagent Boris Johnson à propos des plans de la Journée de la liberté – « Folie ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Et un autre a suggéré que les changements ne feraient qu’attiser les divisions dans la société, affirmant que les individus et les employeurs avaient été laissés pour prendre des décisions cruciales en matière de santé publique. Independent Sage a discuté des changements proposés, confirmés par M. Johnson plus tôt cette semaine, lors de leur briefing de vendredi hier dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant la variante dite bêta, qui pourrait être capable d’échapper à la réponse immunitaire générée par le vaccin AstraZeneca.

La professeure Christina Pagel, professeure de recherche opérationnelle à l’University College London (UCL), a déclaré : « Je me sens énervée, triste et en colère.

« Nous avons la mauvaise conversation. Ouvrir le lundi, c’est de la folie. Nous ne devrions pas le faire.

« Nous devrions parler de la façon dont nous réglons les cas maintenant. »

Elle a averti: «Un rapport commandé par Sir Patrick Vallance dit qu’au plus fort, nous aurons 20 000 à 30 000 cas de nouveau long Covid qui se produira chaque jour.

« Que faisons-nous à nos jeunes, à nos enfants, à nos vulnérables ? C’est tout simplement faux.

Le Dr Kit Yates, maître de conférences au Département des sciences mathématiques de l’Université de Bath, a ajouté : « L’idée de permettre à la maladie de se propager dans toute la population, d’infecter de nombreux jeunes qui n’ont pas reçu la meilleure protection après les jeunes les gens ont tant sacrifié pour l’ancienne génération, c’est faux et nous les laissons tomber.

JUST IN: La variante bêta en France est une menace au Royaume-Uni avec “des preuves qu’elle EVADE le vaccin”

Il a ajouté : « La seule chose est que les gens sont en avance sur les politiciens. Je pense que les gens vont se comporter de manière raisonnable.

«Mais ici, nous avons un gouvernement qui parlait de données et non de dates – ils ont jeté cela par la fenêtre.

“Ils ont parlé de suivre la science et ont jeté cela par la fenêtre.”

Le professeur McKee a déclaré: “C’est en fait vraiment mauvais pour la démocratie, pour la santé publique, pour la gouvernance et tout le reste lorsque vous avez un gouvernement qui émet des messages aussi déroutants et se compromet de bien des manières.”

Le Dr Zubaida Haque, ancien directeur par intérim du Runnymede Trust, a déclaré: «Je suis vraiment inquiet parce que le gouvernement a créé la situation où nous avons une troisième vague déchaînée et pourtant ils ont transféré la responsabilité aux individus et aux employeurs.

« Il va y avoir d’énormes tensions et divisions dans la société alors que les gens doivent déterminer ce qui est bien, ce qui ne va pas, ce qui est sûr, ce qui ne l’est pas. »

La prévalence de la variante bêta a incité le gouvernement à annoncer que les vacanciers revenant de France en Angleterre doivent continuer à se mettre en quarantaine pendant 10 jours – même s’ils sont doublement piqués – lorsque les restrictions sur les autres pays de la liste orange sont assouplies.

Le professeur John Edmunds, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et membre du Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « La variante bêta est restée une menace tout au long. Elle est probablement moins contagieuse que la variante Delta qui se répand ici au Royaume-Uni en ce moment.

“Là où il a un avantage, c’est qu’il est capable d’échapper à la réponse immunitaire dans une meilleure mesure.”

Il a ajouté: “Alors que la population ici devient de plus en plus immunisée, les conditions sont réunies pour que la variante bêta obtienne un avantage, donc je peux comprendre l’inquiétude.

« Parmi les variantes existantes et connues, celle-ci a toujours été une menace pour nous.

“Il existe de bonnes preuves en provenance d’Afrique du Sud qu’il peut échapper plus efficacement à la réponse immunitaire générée par le vaccin AstraZeneca.”