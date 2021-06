Nouvelles de Covid: lien entre le coronavirus et les niveaux élevés d’hospitalisations «brisé» | Royaume-Uni | Nouvelles

Le directeur général des fournisseurs du NHS, Chris Hopson, a déclaré que les personnes hospitalisées avec Covid-19 « ont désormais tendance à être plus jeunes » que lors des vagues précédentes. En conséquence, le besoin de soins intensifs a diminué, soulageant la pression subie par le NHS au cours des mois précédents.

Il a déclaré à Sky News: “La capacité de soins intensifs est beaucoup moins étendue que ce que nous avons vu en janvier et février.

« Le troisième élément, qui nous semble particulièrement important, est qu’il y en a très peu qui ont eu la double dose de vaccination puis les deux à trois semaines d’accumulation de protection qui ont suivi. [that are being hospitalised].

« Et c’est pourquoi nos directeurs généraux disent qu’ils pensent que le lien entre Covid-19 et les niveaux très élevés d’hospitalisation et de mortalité que nous avons vus lors des vagues précédentes – que ce lien a été rompu pour ce schéma de variantes. »

M. Hopson a ajouté: “C’est ce que les preuves des essais cliniques auraient suggéré, mais il est très rassurant de voir ces preuves sur le terrain.”

Ces remarques interviennent après qu’un scientifique de haut niveau a averti que la Grande-Bretagne devrait apprendre à vivre avec le coronavirus.

Sir Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust et membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), a déclaré que les mesures de verrouillage avaient « des conséquences très profondes » sur le bien-être, l’éducation et l’économie des gens.

L’expert a déclaré qu’il espérait que le Premier ministre Boris Johnson serait en mesure de supprimer toutes les restrictions de verrouillage le 21 juin à partir des données vues jusqu’à présent.

Cependant, Sir Jeremy a reconnu que les prochaines semaines seront « cruciales » dans la feuille de route de la Grande-Bretagne pour la reprise.