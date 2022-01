Nouvelles de Covid: Mark Harper met en garde Boris Johnson contre la rébellion et la menace du leadership COVID-19 | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson, 57 ans, a connu quelques mois tumultueux au sein du numéro 10. Le Premier ministre a fait face à une rébellion majeure de 100 personnes, a perdu le siège autrefois sûr du North Shropshire et a vu son soutien public baisser à la suite d’informations faisant état de fêtes de Noël à Downing Street.

À son retour à la Chambre des communes, M. Johnson a informé les députés de la situation du COVID-19.

S’exprimant devant la boîte d’expédition, M. Johnson a déclaré: « En réponse aux dernières données, le Cabinet a convenu ce matin que nous devions nous en tenir au plan B pendant trois semaines supplémentaires, avec un nouvel examen avant l’expiration du règlement le 26 janvier.

«Les gens en Angleterre devraient continuer à travailler à domicile chaque fois qu’ils le peuvent, porter des couvre-visages dans les transports en commun et dans la plupart des lieux publics intérieurs, et passer un test avant de se rendre dans des lieux à haut risque ou de rencontrer des personnes âgées ou vulnérables.

« Toutes ces mesures aident à atténuer la vague Omicron, à ralentir la propagation de l’infection, à gérer les pressions immédiates sur notre NHS et à gagner du temps pour que les boosters prennent effet. »

Mais quelques jours seulement après la déclaration du Premier ministre, M. Johnson s’est à nouveau retrouvé face à des pressions liées à Covid de la part de ses propres bancs d’arrière-ban.

Mark Harper, 51 ans, président du Covid Recovery Group, sceptique au verrouillage et ancien whip en chef, a averti le Premier ministre qu’il pourrait faire face à une révolte conservatrice encore plus importante que celle de décembre s’il ne parvenait pas à appliquer les restrictions dites du plan B sur les coronavirus à un se terminer le 26 janvier.

M. Harper, qui est entré aux Communes en tant que député de Forest of Dean en 2005, a déclaré au Financial Times : « Je pense qu’il y aura encore plus de gens contre cela.

Il a ajouté: « Je pense que l’argument intellectuel est maintenant encore plus faible. »

Mais M. Harper a également averti que 2022 pourrait apporter un défi de leadership à M. Johnson.

Lorsque le Financial Times lui a demandé s’il pensait que la position de M. Johnson pourrait être remise en question si les conservateurs subissaient des revers lors des élections locales, M. Harper a répondu : « Je le pense ».

Le Premier ministre a célébré des gains énormes la dernière fois après avoir pris le contrôle de 13 conseils supplémentaires, augmenté le nombre de leurs conseillers de 235 et obtenu le siège travailliste autrefois sûr de Hartlepool.

Cependant, M. Johnson a depuis perdu deux sièges autrefois sûrs au profit des libéraux-démocrates et a vu le Parti travailliste renverser la tête des conservateurs dans les sondages d’opinion.

Le député de Forest of Dean, qui dispose d’une majorité de 15 869 voix, a également affirmé que les députés conservateurs commenceraient à se demander s’ils seraient capables de s’accrocher à leurs propres circonscriptions.

« Ils examineront les sondages et détermineront qui est la personne la mieux à même de les aider à conserver leur siège », a-t-il déclaré.

« Les députés conservateurs se sont posé la question dans le passé et ont décidé qu’ils devaient faire quelque chose à ce sujet.

« Les premiers ministres ont un contrat lié à la performance. »

Mais M. Harper, qui s’est opposé à M. Johnson à la direction du Parti conservateur en 2019, a ajouté: « C’est entre ses mains. »

Une récente enquête YouGov auprès de 1 005 membres conservateurs de Sky News a révélé que le soutien à M. Johnson au sein de la base conservatrice avait diminué ces derniers mois.

Quelque 46% pensent désormais que le chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak, 41 ans, serait un meilleur leader et pourrait remporter plus de sièges pour le parti lors des prochaines élections générales.

Seulement 16 % pensaient que M. Sunak pouvait faire pire et 30 % pensaient qu’il ferait de même.

Le sondage d’opinion a également révélé que plus d’un tiers des membres pensent maintenant que M. Johnson devrait démissionner de son poste de leader.

Seulement 59 % pensent qu’il devrait rester à la tête des conservateurs.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss, 46 ans, enregistre également un fort soutien dans l’enquête.

Cependant, elle s’est retrouvée derrière M. Sunak de 8 points lorsqu’on a demandé aux membres quel conservateur devrait remplacer M. Johnson en tant que chef.