Nouvelles de Covid: Matt Hancock accusé d’avoir caché des données vaccinales positives à Boris Johnson | Royaume-Uni | Nouvelles

Une étude de Public Health England (PHE) a été publiée le 14 juin et a conclu que les vaccins offraient « une protection significative contre l’hospitalisation de la variante delta ». Le secrétaire à la Santé aurait eu connaissance des conclusions le 10 juin – trois jours avant que le Premier ministre ne décide finalement de retarder de quatre semaines la « Journée de la liberté » du 21 juin.

Le 13 juin, M. Johnson a présidé une réunion virtuelle du G7 à Cornwall avec le secrétaire à la Santé, le chancelier Rishi Sunak et le ministre du Cabinet Michael Gove et a accepté de suspendre la feuille de route.

Des sources affirment que Downing Street n’a été informé de l’étude positive de PHE que par e-mail quelques heures avant le sommet de Covid.

Au cours des pourparlers du dimanche 13 juin, le secrétaire à la Santé n’a pas soulevé les conclusions de PHE, et les données n’ont été incluses dans aucun document d’information, rapporte le Sunday Telegraph.

Des sources de Whitehall affirment que les ministres n’ont pas non plus reçu la modélisation habituelle du groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (SAGE), pour montrer les effets d’une réouverture le 21 juin,

Une source a déclaré: “Ils ont été présentés avec les données sans les hypothèses sur lesquelles elles étaient basées.”

Steve Baker, vice-président du Covid Recovery Group des députés conservateurs, a affirmé que le Premier ministre avait peut-être été « rebondi » pour étendre les restrictions sur les coronavirus.

Il a déclaré: “Soit Matt Hancock pensait que ces données étaient insignifiantes, soit il pensait qu’elles devraient être cachées au Premier ministre et aux autres ministres clés.

“Dans tous les cas, on se demande quelle conversation doit maintenant être nécessaire avec le Premier ministre, et je suis convaincu que cela intéressera mes collègues des commissions restreintes concernées.

« Si Matt Hancock dissimulait délibérément des informations pertinentes, qu’essayait-il de gagner ? Le premier ministre a-t-il été renvoyé?

“Envoyer un e-mail si tard dans la journée est un acte d’opposition. C’est le genre de chose que nous faisons aux députés travaillistes avant de se présenter dans leurs circonscriptions pour faire campagne.

“Ce n’est pas ce qu’un secrétaire à la Santé devrait faire à un Premier ministre.”

L’étude a été décrite par PHE comme “des résultats extrêmement importants”.

Une source gouvernementale a déclaré: “La raison pour laquelle nous avons besoin de plus de temps est à cause de la transmissibilité accrue de la variante delta, et non à cause de l’évasion du vaccin.”

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré: “Les informations fournies par PHE ont été partagées avec le gouvernement avant la réunion.

“L’analyse et le travail sur l’article scientifique se sont poursuivis le week-end avant sa publication dès qu’il était prêt lundi.”