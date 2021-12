Le Premier ministre a annoncé hier soir de nouvelles restrictions qui verraient un retour au travail à domicile et des masques à porter dans la plupart des lieux publics. En plus de cela, les passeports vaccinaux très controversés devraient arriver dans les boîtes de nuit et autres grands lieux.

Sajid Javid a averti hier que davantage de restrictions pourraient être nécessaires pendant la période de Noël.

Il a déclaré: « Même si les symptômes (Omicron) s’avèrent moins percutants que Delta, si nous voyons la croissance que nous constatons actuellement et que nous arrivons au genre de chiffres que j’ai mentionnés plus tôt, ce sera, oui, un plus petit pourcentage en termes de gravité mais sur un nombre beaucoup plus important.

«Alors, je lui demande simplement de prendre cela en compte de l’impact que cela pourrait avoir sur ses électeurs.

« J’espère qu’elle accepte qu’en prenant ces mesures maintenant, ces mesures proportionnées et équilibrées maintenant, nous sommes dans une bien meilleure position pour éviter toute autre mesure à l’avenir. »

Mais les lecteurs d’Express.co.uk étaient furieux contre les décisions prises par le gouvernement d’introduire de nouvelles règles alors qu’ils étaient enfermés dans une bataille pour une prétendue violation des règles de leur victoire.

Les rapports suggèrent qu’une fête a eu lieu à Noël dernier alors qu’une grande partie du pays suivait les règles et faisait des sacrifices pendant le verrouillage.

Long Gone a écrit : « Bozo n’a plus aucune crédibilité pour imposer quoi que ce soit. »

Fredfish22 a demandé : « Si le gouvernement ne suit pas ses propres règles, alors pourquoi quelqu’un d’autre devrait-il le faire ?

Marni a écrit : « Il semble que nous devions vivre avec cette pandémie du mieux que nous pouvons et nous fier à notre instinct car SAGE et le gouvernement devinent au mieux et ne peuvent pas être pris au sérieux. »

« Trop c’est trop. »

La fête aurait eu lieu le 18 décembre 2020, quelques jours seulement après le passage de Londres au niveau 3 – ce qui était les restrictions les plus strictes possibles à l’époque.

Le Premier ministre a exhorté le pays à revoir ses plans de Noël, déclarant : « Un Noël plus petit sera un Noël plus sûr. »

Wes Streeting, le secrétaire à la Santé de l’ombre, s’est adressé à Twitter pour appeler le Premier ministre à démissionner.

Il a écrit : « Le Premier ministre est dedans jusqu’au cou.

« Ses actions ont sapé la confiance du public et détourné l’attention des principaux messages de santé publique à un moment critique.

« Les temps difficiles appellent un leadership sérieux et il est clair que Boris Johnson n’est pas à la hauteur du travail. »

