Nouvelles de Covid : Pfizer et Moderna peuvent mettre à jour les vaccins COVID-19 pour lutter contre la nouvelle variante d’Omicron | Sciences | Nouvelles

Les géants pharmaceutiques affirment tous deux que les modifications apportées aux vaccins actuels peuvent être effectuées relativement rapidement et efficacement. On pense que la variante récemment apparue est la plus infectieuse à ce jour, et certains craignent qu’elle puisse échapper à la protection fournie par la récolte actuelle de vaccins contre les coronavirus.

Les tentatives de lutte contre la nouvelle variante sont hautement prioritaires, car des informations indiquent que 61 passagers ont été détenus, testés positifs pour Covid-19, à l’aéroport d’Amsterdam Schipol à la suite d’un vol en provenance d’Afrique du Sud.

La Belgique a également signalé qu’un passager avait été testé positif à la suite d’un vol en provenance du même endroit.

Meg Tirell de CNBC s’est entretenue avec les géants pharmaceutiques et a déclaré: « Moderna, BioNTech et Pfizer nous disent qu’ils examinent déjà cela de très près et nous ont dit qu’ils peuvent mettre à jour les vaccins très rapidement s’ils en ont besoin. »

Elle a affirmé que Moderna peut commencer les essais cliniques de vaccins efficaces contre une variante potentiellement résistante dans les 60 jours.

Elle rapporte également que Pfizer peut adapter son vaccin à ARNm dans les six semaines si nécessaire, et aurait un produit à expédier dans les 100 jours si besoin.

Johnson & Johnson, fabricant d’un autre vaccin disponible aux États-Unis, a également déclaré qu’il testait l’efficacité de son vaccin contre cette nouvelle variante.

La nouvelle variante a plus de 30 mutations et on pense qu’elle est capable d’échapper à la protection vaccinale contre le virus.

S’exprimant sur les variations, Mme Tirell a déclaré: « Pourtant, certaines de ces variantes, leurs mutations ne sont pas encore connues, et donc leur effet n’est vraiment pas compris. »

Elle a également soulevé des questions quant à la puissance des nouvelles variantes en déclarant : « Donc, si cela confère une maladie plus grave ou une maladie moins grave, et ce n’est tout simplement pas connu à ce stade. »

Depuis le début de la pandémie, un certain nombre de variantes sont apparues.

Une préoccupation sous-jacente concernant les nouvelles variantes est de savoir si elles arrêteront les progrès contre la pandémie ou si elles limiteront l’efficacité du vaccin.

114 millions de doses de vaccin ont été livrées à des citoyens britanniques, avec 46,3 millions de personnes entièrement vaccinées, ce qui équivaut à un peu moins de 69 % de la population.

10,1 millions de Britanniques ont reçu un diagnostic de COVID-19 depuis le début de la pandémie, et 145 000 personnes ont malheureusement succombé au virus.

Dans le monde, 261 millions de personnes ont été infectées, avec 5,19 millions de décès.

54% de la population mondiale a reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19.