Nouvelles de Covid: Ryanair suscite l’indignation avec un graphique se moquant du niveau d’alerte Covid du Royaume-Uni après Omicron | Politique | Des nouvelles

Les cas de Covid-19 au Royaume-Uni augmentent de 48 854

La compagnie aérienne irlandaise à bas prix a publié lundi un tweet qui disait « Le niveau d’alerte Covid au Royaume-Uni est passé du niveau 3 au niveau 4 », incitant les clients à s’inquiéter des restrictions de voyage. Mais le message montrait également une image d’un graphique visant à se moquer de Boris Johnson et de son équipe à propos du scandale de la prétendue fête de Noël de l’année dernière à Downing Street.

Le graphique affirmait qu’à un niveau d’alerte numéro cinq au Royaume-Uni, le « niveau de fête » de Downing Street verrait « Jacob (Rees-Mogg) pleurer dans un coin en demandant une nounou ».

Au niveau quatre, le Premier ministre serait « topless, demandant le portrait de Thatcher si elle vient souvent ici ».

Et au niveau trois, Michael Gove serait « responsable des rafraîchissements » lors de la fête qui comprendrait « l’alcool et les baisers ».

La publication a rendu furieux les utilisateurs de Twitter à travers le Royaume-Uni qui ont trouvé la blague « inappropriée » et pas drôle.

L’utilisateur de Twitter Jayne Bangert a répondu: « Votre timing est aussi bon que vos vols – au moins 1 personne est décédée d’omicron au Royaume-Uni, confirmé par Boris Johnson. »

Un autre utilisateur nommé David Wilson a fustigé : » Content que vous trouviez ça drôle. Je suis terrifié par notre gouvernement et ce qui pourrait nous arriver.

Nouvelles de Covid: Ryanair s’est moqué de Boris Johnson sur les restrictions de Covid (Image: TWITTER• RYANAIR)

« Je crains que les MOYENS DE SUBSISTANCE et les familles soient à nouveau séparés ; division et discrimination des passeports vax.

« Mais continue, rigole-toi. »

Peter Grant, un autre utilisateur de Twitter, a déclaré : « Il semble qu’un poste va bientôt s’ouvrir dans le département marketing de Ryanair. »

Et quelqu’un d’autre appelé Alkitria a ajouté : « Ce n’est pas drôle du tout.

« Je suis venu ici agité que vous changiez les conditions de voyage ou que vous annuliez des vols, et que vous fassiez juste une blague. Veuillez respecter vos clients. »

Alors que l’utilisateur Paul Turner a fait écho: « D’un goût si épouvantable. Pas même à distance amusant. »

Beaucoup de gens ont également trouvé la blague assez drôle et se sont joints à eux pour se moquer du Premier ministre.

LIRE LA SUITE: ‘Fini!’ L’évaluation accablante d’Andrew Marr sur le Brexit pour la gauche britannique

Le premier ministre fait peut-être face à la semaine la plus difficile depuis le début de son mandat.

Alors que l’insatisfaction des députés d’arrière-ban conservateur grandit, le premier ministre aborde les prochains jours sur fond de rébellion.

Pendant ce temps, la menace de la variante Omicron du coronavirus se profile en arrière-plan.

Le premier grand défi de M. Johnson survient mardi, alors que les députés sont invités à approuver les mesures du plan B qu’il a définies dans le but d’endiguer la propagation d’Omicron.

Déjà, plus de 70 de ses propres députés ont signalé qu’ils s’opposeraient ou envisagent de s’opposer à certains des plans.

La colère se concentre principalement sur l’introduction des laissez-passer Covid – où une personne doit prouver son statut vaccinal ou qu’elle a eu un test négatif – pour les grandes salles.

Cependant, le mauvais sang survient alors que les députés conservateurs ont été brûlés par leur chef ces dernières semaines.

A NE PAS MANQUER :

Verhofstadt accusé d’être obsédé par le Royaume-Uni alors qu’il creuse à Leavers [REACTION]

Boris s’est brutalement moqué tout en prononçant un discours de rappel vital [VIDEO]

Brexit : les pêcheurs français complotent d’importants barrages à Noël [ANALYSIS]

Boris Johnson fait face à la semaine la plus difficile depuis le début de son mandat (Image: GETTY)

La dispute sur les normes contre l’ancien député Owen Paterson a laissé un goût amer dans la bouche de beaucoup, car ils pensaient qu’on leur avait demandé – et surtout obligé – de soutenir le gouvernement dans une position difficile, pour se retrouver embarrassé lorsque les ministres se sont retournés.

L’élection partielle qui en résulte dans le North Shropshire a lieu jeudi, et ce qui devrait être une victoire confortable pour les conservateurs – M. Paterson avait une majorité de près de 23 000 – semble maintenant précaire.

Le secrétaire à l’Éducation, Nadhim Zahawi, a déclaré que les élections partielles sont parfois utilisées par les électeurs pour « envoyer un message ».

Le malaise a également été attisé par les révélations de prétendues fêtes organisées à Downing Street et ailleurs au sein du gouvernement pendant les restrictions de verrouillage.

Après avoir nié toute fête, M. Johnson a maintenant demandé au secrétaire du Cabinet Simon Case d’enquêter et de faire rapport, le Times suggérant que le résultat pourrait arriver dès la fin de la semaine.

Le chef du Parti conservateur fait également face à des allégations selon lesquelles il aurait induit son conseiller en éthique en erreur sur ce qu’il savait d’une rénovation controversée de son appartement n ° 11.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que M. Johnson et son conseiller s’exprimaient régulièrement et que « nous continuons à rester en contact avec Lord Geidt et à répondre à toutes les autres questions qu’il pourrait avoir ».

Au milieu de tout cela, M. Johnson tente de convaincre le pays qu’il est essentiel de suivre les nouvelles mesures contre les coronavirus, car la variante Omicron menace de mettre encore plus de pression sur le NHS.

Dans une allocution à la nation dimanche, le Premier ministre a qualifié la variante de « raz de marée » et a avancé la date limite pour offrir des injections de rappel à tous les adultes.

Cependant, la question à laquelle les ministres continuent d’être confrontés lors des entretiens est de savoir si les messages de santé publique ont été sapés par les actions du gouvernement – et de M. Johnson – et ce que cela signifie pour son avenir.

Ryanair a été contacté par Express.co.uk