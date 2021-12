Nouvelles de Covid: Sturgeon « faillite l’Écosse » avec une « politique à coups de genou » sur Omicron | Politique | Des nouvelles

Le Premier ministre a annoncé lundi qu’il n’y aurait pas de nouvelles restrictions Covid avant le Nouvel An, et il devrait s’adresser à nouveau à la nation la semaine prochaine. Les cas quotidiens de Covid au Royaume-Uni ont atteint un nouveau record de 189 846 aujourd’hui, 31 décembre. M. Johnson et le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, ont encouragé les gens à passer un test de flux latéral avant de rencontrer leurs amis et leur famille, mais les fournitures sont rares et les tests sont épuisés dans de nombreux endroits.

Pendant ce temps, les dirigeants de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord ont tous mis en place de nouvelles restrictions en réaction aux dernières données d’Omicron.

À partir de dimanche, les nations décentralisées ont fermé les boîtes de nuit, restreint le mélange des ménages, limité la capacité des événements intérieurs et extérieurs, et sont revenues au service à table et à la distanciation sociale dans les lieux d’accueil et de loisirs.

S’adressant à l’Écosse au sujet des nouvelles restrictions, Mme Sturgeon a déclaré: «Nous devons essayer d’éviter le volume considérable de cas qui nous submerge. C’est pourquoi il est prudent, je dirais même essentiel, que nous agissions pour ralentir autant que possible la transmission à ce stade. »

Elle a ajouté: « C’est aussi pourquoi à Hogmanay et le jour du Nouvel An et pendant au moins la première semaine de janvier, nous conseillons à tout le monde de rester à la maison plus que d’habitude. »

Dans un sondage mené du 30 au 31 décembre auprès de 9 936 lecteurs d’Express.co.uk, 85 % des électeurs ont déclaré que M. Johnson avait une meilleure approche des restrictions de Covid que son homologue écossais, Mme Sturgeon.

Un lecteur, Paddy G de Leeds, a déclaré : « Boris a basé son choix sur le maintien de l’économie, étant donné qu’il y a un faible taux de mortalité malgré l’augmentation des cas et une augmentation marginale des cas hospitaliers.

« Wee Krankie ne fait que de la politique instinctive. »

Dans le message de fin d’année de M. Johnson, il a déclaré: « Quelles que soient les inquiétudes que nous puissions avoir au sujet des semaines et des mois à venir, en particulier à propos d’Omicron et du nombre croissant d’hôpitaux, nous pouvons dire une chose avec certitude: notre position ce 31 décembre est comparativement mieux que l’an dernier.

« Ce pays a la croissance économique la plus rapide du G7.

« Nous avons plus de personnes au travail maintenant qu’il n’y en avait avant le début de la pandémie. »

Après une énorme rébellion conservatrice contre la dernière série de restrictions au Royaume-Uni, introduite le 8 décembre, le Premier ministre semble donner la priorité à la stabilité économique et s’éloigner des mesures restrictives.

