Nouvelles de Covid: Toute la caserne de pompiers est laissée sans pompiers en raison de pénuries «graves» de personnel | Royaume-Uni | Des nouvelles

Dans la nuit du 28 décembre, la caserne des pompiers de Gosport s’est retrouvée sans pompiers disponibles. Pour cette raison, les équipages ont dû être déplacés d’une station locale, malgré l’étirement de la brigade du Hampshire et de l’île de Wight en raison de la vague d’Omicron se propageant dans la région. Entre le 28 décembre et le 2 janvier, le service a gravement souffert du Covid.

Telle était la mesure dans laquelle les cas de Covid ont fait que cinq camions de pompiers ont été laissés indisponibles.

Mark Chapman, secrétaire régional de la région 12 du syndicat des pompiers, a déclaré: «Le service est à un niveau de couverture absolument éliminatoire.

« Nous avons même eu une caserne de pompiers essentiellement laissée sans pompiers, devant emprunter des pompiers d’une autre caserne.

« Alors qu’Omicron s’empare de tout le pays, c’est quelque chose que nous continuerons de voir dans le Hampshire et l’île de Wight et plus largement.

« C’est parce que le gouvernement a réduit les services d’incendie et de sauvetage à ses os, le Hampshire ayant perdu près d’un de ses pompiers sur cinq depuis 2010 et l’île de Wight en a perdu plus d’un sur quatre au cours de la même période. »

Dans l’ensemble, 40 personnes se sont auto-isolées dans le Hampshire et l’île de Wight Fire and Rescue à cause de Covid.

Le Premier ministre a subi des pressions pour modifier les règles entourant l’auto-isolement des travailleurs des urgences et du secteur public.

On estime que jusqu’à un million d’employés de première ligne s’auto-isolent à travers le pays.

Il a cependant ajouté qu’il est très important que le public soumette les résultats de leurs tests d’écoulement latéral.

Il a déclaré: « Bien sûr, avec un test PCR, un certain nombre d’entre eux peuvent être renvoyés pour séquençage, puis vous obtenez plus d’informations sur le virus lui-même.

« Donc, ce genre d’informations peut potentiellement être perdu, mais seul un sous-ensemble de ces tests PCR est envoyé pour séquençage de toute façon, donc, espérons-le, nous ne perdrons pas les niveaux d’informations que nous avons déjà dans ce pays qui permettent nous pour identifier les variantes et ainsi de suite. »

Le NHS souffre également d’un grand nombre de solutions de personnel en raison de Covid.

En raison du manque de personnel et des difficultés à faire sortir les patients, plus de 15 hôpitaux ont déclaré des incidents critiques.