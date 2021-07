Nouvelles de Covid: un employé de l’hôpital lance un appel déchirant aux anti-vaccins après la mort d’amis | Royaume-Uni | Nouvelles

Grace Manuputty a courageusement partagé l’expérience “déchirante” qu’elle a subie lorsque le couple est décédé après avoir attrapé le virus. L’homme de 50 ans a décrit les vaccins comme un « changeur de jeu » et a exhorté tout le monde à en obtenir un.

S’adressant à Wales Online, Mme Manuputty a déclaré : « Une de mes amies, sa santé s’est détériorée, nous espérions tous qu’elle battra Covid.

“Au début, lorsque le vaccin est sorti, les gens du NHS l’avaient en premier lieu, elle a refusé de prendre le vaccin.

« Quand elle n’a pas réussi, c’était horrible.

« Une minute, nous partagions de la nourriture, la minute suivante, elle était partie.

“Si vous vous souciez des gens que vous aimez, s’il vous plaît, prenez-le, si vous voulez revenir à une vie normale, c’est le seul moyen, prenez-le.

“Ma mère est décédée l’année dernière et je ne pouvais même pas rentrer chez moi à cause des restrictions pour lui dire au revoir, nous devons le battre pour reprendre une vie normale.

« Je ne peux pas expliquer la souffrance que Covid nous a causée.

« Ne le prenez pas pour acquis, certains pays ne peuvent pas avoir le vaccin, nous le pouvons, il est là pour nous, vous pouvez faire confiance à la science et aux professionnels.

“Avec ce vaccin, oui si vous l’obtenez (Covid), vous pouvez survivre.”

Mme Manuputty, qui vit dans la région de Townhill à Swansea, a déclaré qu’elle se sentait très chanceuse parce qu’elle avait reçu deux doses du vaccin.

Rien que cette semaine, il a été signalé que plus de 12 000 membres du personnel hospitalier gallois avaient contracté Covid depuis le début de la pandémie.

Elle a maintenant demandé l’aide de ses collègues pour informer les personnes des communautés noires, asiatiques et ethniques minoritaires (BAME) de l’importance de se faire vacciner contre le Covid-19.

Elle a demandé à des collègues de ces communautés de participer à une série de photographies contenant des cartes de légende pour expliquer pourquoi ils ont choisi de prendre le vaccin lorsqu’il a été offert.

« Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes des communautés noires, asiatiques et ethniques minoritaires pourraient ne pas se faire vacciner », a-t-elle déclaré.

« En donnant aux gens la possibilité de dire ‘J’ai été vacciné parce que…’, nous espérons montrer que le vaccin est sûr et vital pour vous protéger, ceux que vous aimez et votre communauté.

« Tout le monde a souffert pendant cette pandémie.

« J’ai perdu deux amis qui n’ont pas pris la vaccination et sont depuis décédés de Covid-19. En tant que tel, je suis passionné par la nécessité pour les gens de se faire vacciner. »

Les raisons pour lesquelles les gens ont écrit sur leurs cartes comprenaient : « Je dois me protéger, moi, ma famille, mes patients et protéger le public », « c’est le seul moyen de battre Covid-19 pour de bon » et « en raison de l’efficacité prouvée dans essais”.

Henry Gilbert, président de la campagne, a déclaré: «Depuis de nombreux mois, de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux, notamment des allégations selon lesquelles les vaccins sont contre l’islam, qu’ils contiennent du porc ou qu’ils peuvent conduire à l’infertilité, mais aucun de ceux-ci les affirmations sont vraies.

« Moi et beaucoup de mes collègues du forum Tell Me More, avons également eu la chance d’avoir reçu deux doses du vaccin et nous exhortons les personnes qui ont des doutes à découvrir les faits auprès d’une source fiable et à prendre le vaccin. quand il est offert.