Nouvelles de Covid: un homme britannique a organisé des funérailles «cinq fois» au cours d’une bataille de 305 jours contre un virus mortel | Royaume-Uni | Nouvelles

Il a été testé positif au Covid-19 pendant plus de 10 mois, ce qui, selon les experts, est l’infection persistante par le virus la plus longue jamais enregistrée. Dave Smith, 72 ans, basé à Bristol, a été initialement transporté à l’hôpital en mai 2020 souffrant d’une toux et de fièvre. Un test PCR a confirmé que l’ancien moniteur d’auto-école avait le Covid.

Après huit jours d’hospitalisation, il a obtenu son congé mais a continué à souffrir d’épisodes périodiques d'”essoufflement important” et de fièvre.

Ces récidives ont nécessité d’autres hospitalisations et traitements en août, septembre, octobre et décembre.

Après n’avoir pas répondu à divers médicaments dont le remdesivir, les médecins ont décidé de lui administrer un cocktail d’anticorps monoclonaux casirivimab et imdevimab.

Le traitement révolutionnaire a été lancé par la société pharmaceutique Regeneron, mais n’a toujours pas été autorisé à être utilisé au Royaume-Uni, bien qu’il soit actuellement testé dans le cadre d’essais par l’Université d’Oxford.

Les résultats ont été tout simplement miraculeux, car la santé de M. Smith s’est considérablement améliorée.

Après 45 jours de traitement avec les médicaments expérimentaux, il a finalement été déclaré indemne de Covid.

Il a ajouté en plaisantant: “J’ai appelé toute la famille pour faire la paix avec eux.

“J’aurais aimé garder ma bouche fermée maintenant.”

Le cas de M. Smith doit être présenté au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) en juillet.