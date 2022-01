Nouvelles de Covid: un père en deuil FURIOUS accuse les anti-vaccins alors qu’ils « remplissent » tous les lits d’hôpitaux | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le père a lancé une attaque venimeuse contre les anti-vaccins, les tenant ainsi que le gouvernement responsables de la mort tragique de sa fille Susann Sullivan à cause de COVID-19 après une courte maladie de 10 jours.

Jon Sullivan a reproché aux anti-vaccins d’occuper la plupart des lits dans les hôpitaux, ce qui a obligé sa fille malade à attendre jusqu’à huit heures pour qu’un d’entre eux se libère et que l’ambulance inondée arrive enfin.

M. Sullivan a dénoncé les anti-vaccins pour avoir occupé des lits d’hôpitaux par ignorance, car ils refusent obstinément de se faire piquer.

Il a été révélé que les injections de rappel réduisent la probabilité d’hospitalisation à 88 %.

Dans cet esprit, il n’a pas cherché plus loin que les anti-vaccins et le gouvernement pour identifier les coupables, en déclarant : « Les médecins et les infirmières n’ont pas créé la pénurie de lits.

« Le gouvernement l’a fait !

«Et maintenant, nous avons tous ces gens qui remplissent les lits des soins intensifs parce qu’ils ont fait le choix de ne pas se faire vacciner.

« Ils ont choisi de ne pas se faire vacciner.

« Susan n’avait pas ce choix ! »

La détresse et la douleur de sa fille gravement malade étaient palpables et, à chaque minute qui passait, les chances de guérison diminuaient tandis que la survie était sérieusement en jeu.

S’adressant à GB News, il a refoulé ses larmes en racontant l’agonie de la famille d’avoir dû attendre que les services d’urgence se présentent alors que l’état de Susann se détériorait considérablement de minute en minute.

À la grande colère du couple, ils n’ont même pas été autorisés à lui rendre visite et sont restés en contact avec elle par téléphone avant que leurs pires craintes ne soient confirmées un peu plus d’un jour plus tard.

Plus de 150 000 personnes sont décédées après avoir été testées positives pour COVID-19.

Un sanglotant, M. Sullivan a déclaré que la famille prévoyait un mémorial alors qu’il rendait hommage à sa fille décédée « toujours positive et pétillante », dont la vie a été tragiquement écourtée à l’âge de 56 ans.

Il a déclaré: «Elle était positive, elle était pétillante, elle était championne olympique de natation, Jeux olympiques spéciaux!

«Elle n’était qu’un être humain bourdonnant, bourdonnant, bourdonnant.

« Elle dansait toujours, toujours en mouvement, elle était adorable, elle était notre vie.

« JE [now] sais ce que ressentent ces autres personnes, tu vois ce que je veux dire ? Mais jusqu’à ce que cela vous arrive, vous ne savez pas.

Mme Ida a ajouté: « Dès qu’elle a entendu ma voix, elle a dit: » Maman, maman, je n’aime pas ça « , et c’est tout, elle était tellement bouleversée à ce moment-là qu’elle ne pouvait pas nous parler. »