Nouvelles de Covid: une étude révolutionnaire révèle que l’infection NE garantit PAS les anticorps | Royaume-Uni | Nouvelles

Dans l’étude, 19% des participants n’ont pas produit d’anticorps après avoir été infectés. L’étude ZOE Covid, affirme donc que ceux qui ne produisent pas d’anticorps après avoir été infectés, pourraient être exposés à un risque accru de future infection à Covid. L’analyse a révélé que deux principaux prédicteurs négatifs pour ceux qui ne produisent pas d’anticorps étaient le fait d’être un fumeur actuel ou d’avoir une ou plusieurs comorbidités.

En effet, le professeur Tim Spector, scientifique principal de l’étude, a déclaré que les chiffres montrent que toute personne en moins bonne santé risque de n’avoir aucune protection après l’infection plutôt que seulement les personnes âgées ou non vaccinées.

Le professeur Spector a déclaré : « Nos données montrent que le meilleur moyen de vous protéger et de protéger les autres du COVID-19, même si vous avez déjà eu le virus, est d’avoir deux doses de vaccin et le rappel lorsqu’il est proposé.

« Bien que les anticorps semblent persister après une infection naturelle, 1 personne sur 5 ne tirera aucun avantage protecteur clair de son infection, en particulier si elle a eu une infection légère ou asymptomatique, ou si elle a des comorbidités ou des habitudes malsaines comme le tabagisme.

« Il est intéressant d’observer que, contrairement à la vaccination, ce ne sont pas seulement les adultes plus âgés, plus fragiles ou en surpoids qui bénéficient le moins de protection contre une infection antérieure, mais plutôt toute personne en moins bonne santé globale.

« Cela confirme nos conclusions précédentes qui ont montré que la protection à long terme obtenue grâce aux vaccins COVID-19 est plus efficace que les anticorps naturels obtenus à partir d’une infection. »

Alors que 19 pour cent n’ont reçu aucune protection, 81 pour cent ont montré des anticorps.

Les anticorps dans ces 81 pour cent sont restés jusqu’à 270 jours après l’infection, contrairement à la diminution progressive d’un vaccin.

Les résultats ont mis en évidence trois éléments importants de la probabilité d’avoir une augmentation des anticorps : un plus grand nombre de symptômes au cours de l’infection passée, des symptômes classiques tels que la fièvre au cours de l’infection passée et une incidence de base plus élevée au moment du test positif.

Au cours des sept derniers jours, 239 782 ont été testés positifs, soit 47 786 de moins que du 26 octobre au 1er novembre.

57 autres décès ont été signalés lundi, portant le total sur sept jours à 1 191, soit une augmentation de 8,2% par rapport à la semaine précédente.

En termes d’hospitalisation, 1 054 ont été signalées lundi.

Au cours des sept derniers jours, 7 249 ont été admis, soit une augmentation de trois pour cent par rapport à la semaine précédente.

S’exprimant lundi, le Premier ministre a encouragé davantage de personnes à réserver un coup de rappel.

Il a également affirmé que trop de personnes âgées étaient hospitalisées avec Covid.

Johnson a déclaré: « Nous commençons à voir trop de personnes âgées hospitalisées.