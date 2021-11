Nouvelles de Covid: une mère de six enfants qui «ne voulait pas aller à l’hôpital» décède après avoir «diminué rapidement» | Royaume-Uni | Nouvelles

Mandy Morris, qui avait reçu les deux doses du vaccin, est devenue inconsciente à son domicile de Liverpool le jeudi 18 novembre.

La femme de 49 ans, également grand-mère de deux enfants, a eu une légère toux et des difficultés respiratoires lundi – et l’a initialement attribuée à sa MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique).

Le lendemain, Mandy a décidé de passer un test Covid qui a donné un résultat positif.

Poppy Comer, une amie de la famille et voisine, a déclaré que le mari de Mandy avait appelé une ambulance mercredi soir car il était inquiet, mais que Mandy ne se sentait pas si mal et ne voulait pas aller à l’hôpital.

Cependant, cette nuit-là, elle a rapidement décliné, rapporte le LiverpoolEcho.

Rendant hommage, Mme Comer, 24 ans, a décrit Mandy comme un personnage « pétillant et drôle », qui aimait profondément son mari et ses enfants.

Mme Comer a déclaré: « Toute la rue est absolument dévastée par le choc, c’était tellement soudain.

« Elle vit dans cette rue depuis huit ans maintenant et depuis le jour où elle a emménagé, tout le monde l’a adorée. Elle était un si grand personnage dans la rue.

« Tous ceux qui connaissaient Mandy verraient à quel point elle était drôle et pétillante, elle faisait toujours rire tout le monde. »

Malgré les meilleurs efforts des ambulanciers paramédicaux sur les lieux, Mandy a été déclarée morte au Royal Liverpool Hospital peu de temps après.

Elle laisse dans le deuil son mari Kenny, 59 ans, et six enfants – Lesley, 29 ans, Kyrstine, 14 ans, Kenneth, 13 ans, Kristopher, 12 ans, Kyle, 11 ans, Krystian, 10 ans.

Mandy laisse également dans le deuil ses petites-filles Elsie, trois ans, et Ebony, deux ans.

Une page Gofundme a désormais été créée dans le but de récolter des fonds pour les funérailles et d’offrir à ses enfants « le Noël qu’ils méritent ».

Mme Comer a ajouté: « Nous essayons simplement de leur donner ce pour quoi nous pouvons collecter des fonds afin qu’ils ne s’inquiètent pas de se battre pour Noël ou de se battre pour les funérailles. »

Dans un message sur la page de collecte de fonds, Mme Comer a déclaré: « Avec le décès de Mandy si soudainement et de manière inattendue sans avoir le temps de dire au revoir, j’ai pensé que ce serait une bonne idée d’aider à collecter des fonds pour son mari et ses six enfants.

« Avec Noël qui approche, je pense que ce serait incroyable si nous pouvions tous soutenir et donner à ces enfants le Noël qu’ils méritent. »