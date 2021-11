Nouvelles de Covid: Une nouvelle ligne de vie variante car le kit de test peut détecter une souche mortelle | Sciences | Nouvelles

La nouvelle souche, connue sous le nom d’Omicron, a déclenché une panique généralisée lorsque les scientifiques ont découvert qu’elle avait un total de 50 mutations du COVID-19 d’origine identifié à Wuhan, dont 30 sur la protéine de pointe. Les données préliminaires suggèrent que cette variante est beaucoup plus transmissible que les variantes bêta ou delta et a le potentiel d’échapper à l’immunité. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement déclaré Omicron une « variante préoccupante » et a averti qu’elle comporte un « risque de réinfection plus élevé que les autres variantes préoccupantes ».

La société QuantuMDx Group Limited, basée à Newcastle, a déclaré que la tache hautement mutée démontre le besoin de méthodes de test dynamiques qui peuvent identifier Covid au fur et à mesure qu’il s’altère avec le temps.

QuantuMDx a confirmé vendredi que ses méthodes de test, y compris un test PCR rapide révolutionnaire Q-POC, avaient la capacité de détecter la nouvelle variante Omicron.

Jonathan O’Halloran, directeur général de QuantuMDx, a déclaré à Express.co.uk : « Suite à la détection de cette nouvelle variante, nous avons effectué une analyse détaillée des mutations pour évaluer pleinement la fiabilité de nos tests existants et Q-POC.

« Notre stratégie de conception d’essais, pour inclure trois cibles, où la plupart ne ciblent qu’une ou deux régions du génome du SRAS-CoV-2, s’est avérée robuste et avec toutes les nouvelles variantes qui émergent continuellement, nous sommes convaincus que notre les tests et l’appareil restent capables de détecter toutes les variantes connues.

M. O’Halloran, qui est généticien, a expliqué que son entreprise avait consacré du temps supplémentaire à la bioinformatique pour concevoir un test « à l’épreuve des variantes ».

QuantuMDx a réalisé un test « à l’épreuve des variantes » en ciblant trois gènes différents dans chaque test.

Ils se sont délibérément concentrés sur des parties du génome qui ne mutent pas facilement, cependant, si l’une d’entre elles mute, il reste encore deux autres cibles à tester.

Selon M. O’Halloran, le test PCR rapide révolutionnaire Q-POC, qui fournit un résultat de laboratoire en seulement 30 minutes, pourrait jouer un rôle important pour contenir le virus et aider à garder les Britanniques anxieux d’un autre verrouillage de Noël.

Il a expliqué: « L’utilisation de tests, de préférence des tests PCR rapides comme Q-POC, nous aidera à rester en sécurité et à nous éloigner des blocages – c’est sûr. Et c’est le test dans son ensemble. Il est important que nous continuions à tester.

« Je pense que l’aspect clé des blocages est que nous nous bloquons lorsque notre service de santé est dépassé.

« Ce sont les admissions aux soins intensifs à l’hôpital, mais aussi notre merveilleux personnel du NHS attrapant Covid Et nous allons être dans une situation où les chiffres vont aller jusqu’au bout du toit.

«Et il va donc être important de maintenir les hôpitaux comme Covid sûrs pour notre personnel.

« La meilleure utilisation de Q-POC dans ce cas est d’utiliser nos tests à l’étape de triage, donc lorsque les gens entrent, ils peuvent rapidement passer un test Covid et être ensuite envoyés dans les bons services ou isolés ou renvoyés chez eux – cela manière, nous pourrons nous assurer que le personnel reste en sécurité.

« Si nous nous fions uniquement au flux latéral, il y a trop de faux négatifs. Ainsi, les personnes qui sont encore contagieuses nous manqueront.

«Et trop de faux positifs, ce qui signifie que les personnes qui ont besoin de soins médicaux urgents seront renvoyées chez elles.

«Donc, si nous attendons les tests PCR en laboratoire, cela prendra généralement cinq heures et ce n’est donc pas pratique. Donc, vraiment, la seule façon de le faire, ce sont les tests PCR rapides fournis par Q-POC. »

La nouvelle variante Omicron n’a pas encore été détectée au Royaume-Uni, mais a été signalée en Afrique du Sud, à Hong Kong et au Botswana, en Israël et en Belgique.

Le gouvernement britannique a ajouté l’Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, Eswatini, le Zimbabwe et la Namibie à la liste rouge des voyages au Royaume-Uni dans le but d’éviter la nouvelle souche.

Les vols de ces pays vers le Royaume-Uni ont été suspendus jusqu’à 4 heures du matin dimanche jusqu’à ce que la quarantaine des hôtels soit opérationnelle.

Downing Street a exhorté toute personne arrivée récemment de ces pays à se faire tester.