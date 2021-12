Nouvelles de diagnostic : dernières nouvelles de diagnostic, nouvelles et mises à jour de diagnostic indiennes

Le laboratoire a collaboré avec le Centre médical de l’Université de Pittsburgh (UPMC), l’un des hôpitaux les mieux classés aux États-Unis, ce qui lui permet de travailler avec les meilleurs cliniciens du monde.

De gauche à droite – (Shoubhik Bhattacharya, Atul Rastogi, Ayub Mohammed, Dr Jagprag Singh Gujral, Dr Mukesh Agrawal et Abhishek Singh).

Après avoir mis en place des laboratoires consécutifs avec succès dans divers endroits en Inde, l’American Institute of Pathology & Laboratory Sciences Pvt Ltd (AMPATH) a récemment lancé un laboratoire à Mumbai pour proposer des tests de diagnostic en biochimie clinique, hématologie, pathologie clinique, microbiologie, immunophénotypage, sérologie et l’immunologie entre autres.

Actuellement, AMPATH compte 10 laboratoires existants et plus de 1700 clients avec environ 2450 tests et profils effectués. AMPATH offrira également une large gamme de services de diagnostic en histopathologie, cytologie, immunohistochimie, diagnostic moléculaire, NGS, cytogenèse et bien plus encore.

Les laboratoires AMPATH sont présents au Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, North East, Punjab, Delhi NCR, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand et des laboratoires de référence à Nallagandla, Serilingampally, Hyderabad et Telangana.

Le laboratoire a collaboré avec le Centre médical de l’Université de Pittsburgh (UPMC), l’un des hôpitaux les mieux classés aux États-Unis, ce qui leur permet de travailler avec les meilleurs cliniciens du monde pour les aider à assurer des services de laboratoire complets.

AMPATH est le seul laboratoire indien qui a le privilège exclusif de collaborer avec une organisation médicale mondiale aussi estimée et acclamée. Il a parfaitement réussi à se conformer aux normes internationales en matière de procédures de test et de protocoles de qualité qui ont été développés sous la direction experte de l’UPMC.

Le Dr Jagprag Singh Gujral, PDG du groupe, Asie du Sud, Cancer Treatment Services International (CTSI), a commenté : « Nous sommes extrêmement ravis et ravis d’annoncer le lancement de notre nouveau laboratoire à Mumbai. Travaillant en tandem avec la réalisation de notre vision, nous sommes fiers d’avoir étendu notre présence sur l’un des principaux marchés et serons désormais en mesure de servir la population de Mumbai avec son profil de test avancé et ses normes de qualité automatisés et les meilleurs de sa catégorie. CTSI, par le biais de son réseau de 16 hôpitaux anticancéreux en Asie du Sud, de l’American Oncology Institute (AOI), de l’hôpital spécialisé Multispecialty-Citizens et de sa chaîne de laboratoires de diagnostic spécialisés, AMPATH est à l’avant-garde de la fourniture de services de santé axés sur les résultats en Asie du Sud. Nous nous efforçons de fournir des services de premier ordre, de l’innovation et des résultats axés sur la qualité dans tous nos efforts.

Le Dr Vijay Kumar Vemuri, directeur de l’exploitation du groupe CTSI, a déclaré : « C’est avec la plus grande fierté que nous partageons l’annonce du lancement de notre nouveau laboratoire à Mumbai. Conformément aux normes d’AMPATH, le laboratoire dispose de processus rationalisés automatisés, d’experts cliniques qualifiés et talentueux ayant accès à des équipements technologiques de premier ordre et est formé sans relâche pour suivre des procédures qui garantissent la précision de chaque test.

Commentant le lancement, le Dr Mukesh Agrawal, directeur du laboratoire, a déclaré : « Nous sommes ravis d’ouvrir un nouveau laboratoire et d’étendre notre présence dans la ville de Mumbai où nous offrirons divers services de diagnostic, notamment la microbiologie et les tests moléculaires. Avec des équipements de haute technologie et une équipe de professionnels qualifiés, nous espérons servir nos clients de manière continue et efficace avec des services de santé améliorés et de qualité.

