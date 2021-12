Nouvelles de diagnostic : dernières nouvelles de diagnostic, nouvelles et mises à jour de diagnostic indiennes

Selon la Fédération internationale du diabète (FID), un adulte sur 10 dans le monde – quelque 537 millions de personnes – vit actuellement avec le diabète

En 2019, le diabète était la neuvième cause de décès avec environ 1,5 million de décès directement causés par le diabète, selon l’OMS.

Aster Volunteers, en association avec Aster Labs, BioRad et Roche, propose un dépistage gratuit du diabète et des tests HbA1c pour sensibiliser et promouvoir le dépistage précoce dans les hôpitaux et cliniques Aster du CCG et de l’Inde afin d’accroître la sensibilisation.

Le diabète est certainement en train de devenir un sujet de préoccupation croissant parmi les gens du monde entier. Alors que le diabète était auparavant plus fréquent chez les personnes de plus de 40 ans, il devient maintenant courant dans tous les groupes d’âge et même les adolescents et les jeunes adultes sont plus à risque de contracter le diabète qu’auparavant.

S’exprimant au sujet de l’initiative, TJ Wilson, directeur exécutif et chef de groupe Gouvernance et affaires d’entreprise, Aster DM Healthcare a déclaré : « Bien que le diabète soit l’une des maladies liées au mode de vie à la croissance la plus rapide dans le monde, il peut être traité et ses conséquences évitées ou retardées grâce à un régime alimentaire. , activités physiques, médicaments, dépistage régulier et traitement des complications. Le dépistage régulier est un élément essentiel du processus de gestion du diabète et nous espérons sincèrement que cette initiative pourra aider les gens à se faire dépister et à maîtriser leur maladie.

En proposant des évaluations et des tests gratuits, Aster Volunteers vise à sensibiliser les gens sur l’état de santé d’un individu en termes de diabète, son degré de menace et les mesures nécessaires pour maîtriser la maladie. Un diabète non contrôlé peut endommager le cœur, les vaisseaux sanguins, les yeux, les reins et les nerfs. Les adultes diabétiques ont un risque deux à trois fois plus élevé de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux. En fait, on estime que l’impact du Covid-19 est très grave chez les personnes atteintes de diabète. Combinée à une circulation sanguine réduite, la neuropathie (lésions nerveuses) dans les pieds augmente le risque d’ulcères du pied, d’infection et de besoin éventuel d’amputation d’un membre. La rétinopathie diabétique est une cause importante de cécité et survient à la suite de dommages accumulés à long terme aux petits vaisseaux sanguins de la rétine. Près d’un million de personnes sont aveugles à cause du diabète. Le diabète est l’une des principales causes d’insuffisance rénale.

Pour vous inscrire et réserver un créneau, veuillez visiter https://becomediabetesaware.astervolunteers.com/ ou passer dans n’importe quel établissement des hôpitaux Aster avant le 7 décembre 2021.

Le programme Aster Volunteers, l’initiative mondiale de responsabilité sociale des entreprises d’Aster DM Healthcare, a été lancé à l’occasion du 30e anniversaire de l’entreprise en 2017 et fournit une plate-forme qui comble le fossé entre les personnes qui souhaitent aider celles qui en ont besoin.

Poussé par la Fondation Aster DM, à travers diverses initiatives, le programme a pu impacter plus de 3 millions de vies dans toutes les zones géographiques. Les volontaires d’Aster ont pu soigner 470 890 personnes dans des camps médicaux mobiles ; 172 423 personnes ont bénéficié de formations de base en réanimation et 39 148 interventions chirurgicales gratuites ainsi que des enquêtes de santé ont été menées ; soutenu le recrutement de 122 personnes handicapées et soigné 559 304 personnes dans des camps médicaux.

Le programme d’aide en terre somalienne, en Jordanie, au Bangladesh et au Kerala a bénéficié à 294 158 personnes. Les bénévoles d’Aster ont également entrepris 124 initiatives en faveur de la durabilité et de la connexion communautaire. Les Volontaires Aster ont également été à l’avant-garde de la lutte contre le COVID-19, avec 1 959 898 personnes bénéficiant des différentes initiatives.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.