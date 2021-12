Nouvelles de diagnostic : dernières nouvelles de diagnostic, nouvelles et mises à jour de diagnostic indiennes

Comme l’indique l’OMS, la variante Omicron du virus Sars-CoV2 est susceptible de se propager et de présenter un risque « très élevé » de poussées infectieuses.

Juste au moment où le monde a commencé à revenir à la normalité d’avant la pandémie, la nouvelle « variante préoccupante » – Omicron a laissé tout le monde nerveux alors que de plus en plus d’informations tombent. Comme l’indique l’OMS, la variante Omicron du virus Sars-CoV2 est susceptible de se propager et de présenter un risque « très élevé » de poussées infectieuses. C’est une variante très divergente avec un nombre élevé de mutations, dont certaines sont préoccupantes et peuvent être associées à une transmissibilité plus élevée. Omicron a ravivé la peur d’une autre épidémie de virus, incitant les gens à se demander si le nouveau virus pourrait provoquer une vague similaire ou encore pire en Inde. Cependant, il existe encore des incertitudes considérables, y compris dans quelle mesure la variante est transmissible et dans quelle mesure les vaccins protègent contre l’infection, la transmission, la maladie clinique de différents degrés de gravité et la mort. Les preuves préliminaires suggèrent qu’il peut y avoir un risque accru de réinfection avec cette variante, par rapport à d’autres variantes préoccupantes (COV). Financial Express Online rattrapé Dr Shivani Sharma, directeur de laboratoire, CORE Diagnostics pour en savoir plus sur la nouvelle variante, l’état de préparation du secteur du diagnostic indien et plus encore. Extraits :

Que savons-nous de la variante préoccupante?

Compte tenu des mutations qui peuvent conférer un potentiel d’évasion immunitaire et éventuellement un avantage de transmissibilité, la probabilité d’une nouvelle propagation potentielle d’Omicron au niveau mondial est élevée. En fonction de ces caractéristiques, il pourrait y avoir de futures poussées de COVID-19, qui pourraient avoir de graves conséquences, en fonction de plusieurs facteurs, notamment du lieu où ces poussées ont lieu. Le risque global global lié au nouveau COV Omicron est évalué comme très élevé.

Dr Shivani Sharma, directeur de laboratoire, CORE Diagnostics

L’augmentation des cas, indépendamment d’un changement de gravité, peut poser des exigences écrasantes sur les systèmes de soins de santé et peut entraîner une augmentation de la morbidité et de la mortalité. L’impact sur les populations vulnérables serait important, notamment dans les pays à faible couverture vaccinale. À ce jour, aucun décès lié à la variante Omicron n’a été signalé.

En outre, beaucoup sont curieux de savoir si cette nouvelle variante est susceptible de remplacer la variante Delta, très contagieuse. Cependant, il n’y a aucune preuve solide que l’Omicron est plus dangereux que la variante Delta.

L’OMS a déclaré Omicron comme variante de préoccupation (VoC) : devons-nous nous inquiéter ?

La découverte d’Omicron a provoqué une panique considérable à travers le monde, entraînant des pays interdisant les mouvements internationaux – interdisant l’entrée des voyageurs étrangers. À l’heure actuelle, beaucoup de choses restent inconnues, notamment si elle est transmissible et capable de provoquer une maladie plus grave. Certains rapports suggèrent l’efficacité de nos vaccins Covishieled et Covaxin actuels contre le virus et, par conséquent, notre objectif devrait être d’amener les masses à bénéficier de la couverture vaccinale. À ce stade, beaucoup de gens ne sont pas vaccinés, par conséquent, d’après ce que nous savons d’Omicron, il ne semble provoquer que des symptômes bénins. Ainsi, nous pourrions nous en tirer avec cette peur.

Il pourrait y avoir une réduction de l’efficacité du vaccin, mais il est peu probable que le nouveau virus rende le vaccin totalement inefficace.

Notre objectif principal devrait être de faire vacciner et tester de plus en plus de personnes tout en prenant d’autres mesures de sécurité comme la distanciation sociale, le masquage, etc.

« Des échantillons positifs seront envoyés immédiatement pour le séquençage génomique. Quel rôle jouera le séquençage génomique ?

Pour les pays ayant accès aux tests de diagnostic dans lesquels au moins un gène cible contient le gène cible S : Donner la priorité aux échantillons avec SGTF (pas de détection du gène S et détection d’autres gènes cibles) pour le séquençage de la confirmation de l’Omicron. Alors qu’une augmentation soudaine de SGFT peut être indicative de la circulation de l’Omicron puisque la prévalence du variant Alpha (qui cause également la SGTF) est très faible dans la plupart des pays, la confirmation de l’Omicron par séquençage est recommandée. Une surveillance et un séquençage renforcés sont recommandés pour caractériser les variantes circulantes du SRAS-CoV-2 pour un sous-ensemble représentatif de cas confirmés. Rapports opportuns des données génomiques au domaine public et collecte opportune de métadonnées, y compris les données cliniques et épidémiologiques pour une interprétation prudente des résultats.

Comment doit-on se préparer à ce nouveau virus ? Comment l’Inde est-elle préparée ?

Pour nous assurer que nous gérons la situation efficacement, il y a trois domaines sur lesquels nous concentrer de manière globale.

Échantillonnage rétrospectif

Réaliser un examen rétrospectif des séquences génomiques disponibles et des données d’abandon du gène S si disponibles au niveau du pays, avec des dates de collecte d’échantillons allant d’octobre 2021 à aujourd’hui.

Si ce n’est déjà fait, séquencez les spécimens avec un échec de la cible du gène S dans un passé récent, de préférence d’octobre 2021 à aujourd’hui.

Assurer la déclaration en temps opportun des séquences génomiques au domaine public (par exemple, GISAID) pour faciliter l’analyse rétrospective automatisée.

Pour les pays dotés d’une telle capacité, l’échantillonnage des eaux usées peut être un outil supplémentaire pour l’enquête rétrospective et prospective d’Omicron dans la communauté.

Échantillonnage prospectif

En raison du risque d’importation par les voyageurs entrants en provenance d’endroits touchés par la transmission d’Omicron, les pays peuvent augmenter l’échantillonnage des voyageurs entrants. Les échantillons rRT-PCR positifs doivent être séquencés pour confirmer la présence de l’Omicron. Les stratégies nationales de dépistage doivent être mises à jour pour inclure les outils de diagnostic disponibles pour des tests et des rapports rapides et une décentralisation efficace des tests.

L’OMS recommande que la capacité nationale de test et les capacités de séquençage génomique et une planification appropriée soient entreprises pour d’éventuelles augmentations de la demande de tests.

Malgré les incertitudes, il est raisonnable de supposer que les vaccins actuellement disponibles offrent une certaine protection contre les maladies graves et la mort.

Les efforts devraient être intensifiés par les autorités de santé publique pour accélérer la couverture vaccinale COVID-19 dans toutes les populations éligibles, mais en priorité pour les populations à haut risque de maladie grave qui ne sont pas encore vaccinées ou qui ne sont pas encore complètement vaccinées. Il s’agit notamment des personnes âgées, des travailleurs de la santé et des personnes souffrant d’affections sous-jacentes les exposant à un risque de maladie grave et de décès.

Mesures de santé publique et sociales (PHSM)

L’utilisation de masques, l’éloignement physique, la ventilation de l’espace intérieur, l’évitement des foules et l’hygiène des mains restent essentiels pour réduire la transmission du SRAS CoV-2, même dans le contexte de variantes émergentes. Cependant, les PHSM peuvent avoir besoin d’être améliorés, pour limiter davantage les contacts interpersonnels, pour contrôler la transmission avec une variante plus transmissible.

L’utilisation de PHSM établis en réponse à des cas individuels ou à des groupes de cas, y compris la recherche des contacts, la quarantaine et l’isolement, doit continuer d’être adaptée au contexte épidémiologique et social et appliquée.

Guidés par l’évaluation des risques, compte tenu de la situation épidémiologique, des capacités de riposte, de la couverture vaccinale et de la perception du public, ainsi que des incertitudes liées à l’évolution rapide de la situation d’Omicron, les pays doivent être prêts à intensifier les PHSM en temps opportun pour éviter des demandes excessives de soins de santé prestations de service.

