Nouvelles de diagnostic : dernières nouvelles de diagnostic, nouvelles et mises à jour de diagnostic indiennes

Lupin fournira une gamme complète de tests de diagnostic qui comprend le diagnostic moléculaire, la cytogénétique, la cytométrie en flux, la microbiologie et la sérologie, entre autres.

Tout le traitement sera exploité par Lupin Healthcare en tant que hub et sera connecté à un réseau national de centres régionaux, satellites et de collecte.

Pour fournir des services de diagnostic de qualité aux médecins, aux patients et aux consommateurs, la société pharmaceutique mondiale Lupin Limited a annoncé le lancement de Lupin Diagnostics en Inde avec la mise en place d’un laboratoire national de référence ultramoderne de 45 000 pieds carrés à Navi Mumbai.

Dans le cadre de sa stratégie visant à fournir des soins de santé intégrés en Inde, Lupin Diagnostics, une filiale en propriété exclusive de Lupin, fournira une gamme complète de tests de diagnostic. Il s’agit notamment du diagnostic moléculaire, de la cytogénétique, de la cytométrie en flux, de la microbiologie, de la sérologie, de l’histopathologie et de la cytologie, de l’hématologie, de l’immunologie, entre autres.

Lupin Diagnostics sera équipé d’équipements de classe mondiale, de médecins expérimentés assistés de technologues qualifiés et de protocoles de contrôle qualité rigoureux.

Commentant ce développement, Nilesh Gupta, directeur général de Lupin, a déclaré : « Je suis ravi d’annoncer le lancement de Lupin Diagnostics permettant aux clients de toute l’Inde d’obtenir des résultats plus précis avec des informations personnalisées, basées sur des normes de qualité et des contrôles inégalés. . Notre équipe expérimentée de pathologistes, de microbiologistes et de généticiens, ainsi qu’une équipe d’assistance technique qualifiée, veilleront à ce que chaque client reçoive des soins de diagnostic de haute qualité. La santé et le bien-être de nos clients sont notre priorité absolue chez Lupin. En combinant des décennies d’expérience et de connaissances dans le domaine thérapeutique, nous visons à fournir à nos médecins, patients et consommateurs la même expérience en offrant des services de diagnostic de qualité basés sur la confiance.

« La pandémie a élevé les soins de santé au sommet de l’agenda mondial. Le rôle du diagnostic est crucial pour améliorer la santé et le bien-être de la société », a déclaré Rajeev Sibal, président, India Region Formulations, Lupin.

« Nous sommes heureux d’annoncer le lancement de Lupin Diagnostics, qui fournira aux consommateurs les meilleurs services de diagnostic de leur catégorie avec les normes de qualité les plus élevées de l’industrie. Avec une infrastructure et un équipement de classe mondiale, des médecins chevronnés, soutenus par des technologues bien qualifiés, nous fournirons une gamme complète de tests de diagnostic », a-t-il ajouté.

« Les médecins s’appuient de plus en plus sur des tests de diagnostic de haute qualité pour formuler un plan de traitement et de gestion de la maladie fondé sur des preuves. Les résultats des diagnostics sont une partie importante de cette prise de décision tout en gérant le parcours d’un patient », a déclaré Ravindra Kumar, vice-président et chef de Lupin Diagnostics.

« En nous appuyant sur la position de leader de Lupin sur le marché, nous sommes bien placés pour diriger et façonner les activités de diagnostic de Lupin en Inde », a-t-il conclu.

Les principales installations du laboratoire comprennent tous les principaux services de diagnostic, des bilans de santé préventifs et une gamme complète de tests. Tout le traitement sera exploité par Lupin Healthcare en tant que hub et sera connecté à un réseau national de centres régionaux, satellites et de collecte. De plus, Lupin identifie des partenaires franchisés qui sont prêts à répondre aux besoins des patients avec une devise singulière de « Qualité et soins ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.