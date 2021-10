Nouvelles de diagnostic : dernières nouvelles de diagnostic, nouvelles et mises à jour de diagnostic indiennes

La détection précoce de la maladie peut vous permettre de commencer rapidement à apporter les changements nécessaires à votre mode de vie ou à établir un traitement médical précoce pour prévenir ou retarder la maladie.

Par Neeraj Gupta,

Les tests génétiques dévoilent d’énormes informations en analysant l’ADN d’un individu. Les tests génétiques peuvent révéler tout changement dans votre constitution génétique et les mutations génétiques qui peuvent causer des problèmes médicaux à l’avenir. La détection précoce de la maladie peut vous permettre de commencer rapidement à apporter les changements nécessaires à votre mode de vie ou à planifier un traitement médical précoce pour prévenir ou retarder la maladie.

Par exemple, si vous avez un cancer, les tests génétiques peuvent révéler si la cause du cancer est héréditaire. Il peut également aider à détecter si vous êtes à risque d’autres types de cancer. Les tests génétiques peuvent caractériser le profil génétique d’un individu suspecté d’être à risque accru de maladie héréditaire.

Importance des tests génétiques

Les tests génétiques ont fait d’excellents progrès au cours de la dernière décennie et sont devenus l’un des domaines prometteurs des soins de santé. En raison des progrès rapides des technologies génomiques, les tests génétiques ont acquis un rôle essentiel dans la pratique clinique pour la recherche sur les maladies.

Avec les dernières technologies, plusieurs nouvelles méthodes de dépistage génétique ont été inventées pour des tests rapides et fiables du matériel génétique. Il permet aux médecins et aux conseillers en génétique d’évaluer plus facilement et plus rapidement différentes conditions génétiques et de déterminer les méthodes de traitement les plus appropriées pour prévenir la maladie.

Il existe différentes méthodes de dépistage génétique, telles que les tests de diagnostic, les tests néonatals, les tests prédictifs et présymptomatiques, les tests prénatals, le séquençage de l’exome entier, le séquençage clinique de l’exome, etc.

En raison de la prise de conscience généralisée des tests génétiques parmi les consommateurs, les soins de santé connaissent une transition majeure du traitement à la prévention. Directement aux consommateurs, les entreprises comme Genes2Me proposent divers tests génétiques préventifs tels que le BRCA, les dépistages des porteurs de maladies, les dépistages de la condition physique, la prédisposition génétique aux maladies, les dépistages pronostiques, la nutrigénomique, la pharmacogénomique, etc. Ces tests génétiques aident les individus à prendre des décisions personnalisées adaptées à leur génétique spécifique. signature.

Les progrès de l’ingénierie pourraient conduire à une application généralisée dans la compréhension du cancer, des maladies rares et des MNT répandues telles que l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. À l’avenir, nous pourrions voir des vêtements génétiquement portables, des outils numériques, etc. pour sensibiliser les utilisateurs à tout changement génétique.

L’avenir des tests génétiques

Les derniers développements en génétique moléculaire et l’achèvement du projet du génome humain (HGP) ont transformé les soins de santé cliniques. Ces nouvelles technologies ont ouvert la voie à des améliorations rapides dans le diagnostic et le traitement des maladies génétiques.

Alors, que peut-on faire de plus en matière de tests génétiques ? Après avoir prédit la probabilité de toute maladie, ne serait-il pas formidable si les tests génétiques pouvaient guérir ou même prévenir la maladie ?

Comme les informations de profil génétique sont déjà utilisées pour créer des médicaments personnalisés, à l’avenir, nous pourrions nous attendre à ce que le dépistage génétique nous aide à identifier tout changement dans une protéine qui modifie la fonction d’une protéine spécifique pour provoquer une maladie. De nouveaux médicaments pourraient être conçus pour compenser la fonction altérée des protéines qui peuvent nous aider à corriger le défaut causant la maladie.

De plus, des recherches sont déjà menées dans des entreprises de biotechnologie utilisant l’information génétique pour concevoir des médicaments et prédire les différents types de toxicité pouvant survenir avec l’utilisation de ces médicaments.

Il aidera les examinateurs et les scientifiques à évaluer l’efficacité des essais de médicaments ou des essais thérapeutiques cliniques. Les chercheurs en génétique pourraient également découvrir pourquoi certaines personnes réagissent mieux aux médicaments et pourquoi d’autres non ? Cela aidera à développer des médicaments basés sur des différences génétiques.

Par exemple, si un nouveau médicament ne traite efficacement que 35 pour cent des patients, il peut ne pas être considéré comme très efficace. Mais supposons que les chercheurs découvrent que 35% des patients qui ont répondu au médicament ont un polymorphisme similaire dans un gène spécifique. Dans ce cas, les prestataires de soins de santé peuvent utiliser le polymorphisme pour sélectionner un plan de traitement pour un patient spécifique.

Par conséquent, nous pouvons voir l’augmentation massive du traitement génétique à l’avenir, où le bon médicament sera utilisé chez le bon patient. Actuellement, il y a un vide entre ce que les médecins diagnostiquent et ce qu’ils peuvent traiter. Cependant, les progrès des tests génétiques peuvent réduire l’écart à mesure que la thérapeutique rattrape le diagnostic.

Au-delà de la thérapeutique, il y a le développement d’interventions préventives, où un individu pourrait utiliser un régime alimentaire, de l’exercice, des changements de mode de vie ou même des médicaments pour prévenir l’apparition de la maladie.

La voie à suivre

Les tests génétiques sont un instrument essentiel pour traduire les progrès de la génétique et de la génomique en avantages pour la santé publique. Il a déjà été observé que le risque de presque toutes les maladies humaines découle d’une association avec des mutations génétiques héréditaires et des facteurs environnementaux. Notre compréhension de la prédisposition à diverses conditions médicales et aux tests génétiques nous permettra de planifier notre cheminement vers une vie plus saine. Au fur et à mesure que de plus en plus de génomes sont séquencés, plus de dépistages sont effectués, l’équilibre des tests génétiques penchera vers un traitement médical préventif et personnalisé.

(L’auteur est le fondateur et PDG de Genes2me. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, test, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou politique de Financial Express Online.)

