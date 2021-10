Nouvelles de diagnostic : dernières nouvelles de diagnostic, nouvelles et mises à jour de diagnostic indiennes

La révocation des restrictions à l’exportation comprend également les kits et réactifs RT-PCR, les kits de test rapide d’antigène Covid-19, les kits VTM et les réactifs, entre autres.

Afin de répondre aux besoins nationaux dans un contexte d’augmentation des cas de Covid-19, des restrictions à l’exportation ont été imposées sur les kits de diagnostic et les réactifs en juin de l’année dernière et le 16 août 2021.

Le Centre a révoqué les restrictions à l’exportation sur les kits de test et les réactifs Covid-19, y compris les instruments/appareils, avec une baisse des cas de Covid-19 dans le pays, conformément à une notification de la Direction générale du commerce extérieur (DGFT).

La révocation des restrictions à l’exportation comprend également les kits et réactifs RT-PCR, les kits de test rapide d’antigène Covid-19, les kits et réactifs VTM, les écouvillons en fibres synthétiques, les kits et réactifs d’extraction d’ARN, la protéinase K, le support magnétique et les billes.

« La politique d’exportation de tous les kits et réactifs de diagnostic (y compris les instruments/appareils) est rendue gratuite avec effet immédiat », a déclaré la DGFT dans une notification.

Afin de répondre aux besoins nationaux face à l’augmentation des cas de Covid-19, des restrictions à l’exportation ont été imposées sur les kits de diagnostic et les réactifs en juin de l’année dernière et le 16 août 2021. Un exportateur doit demander une licence ou une autorisation au gouvernement pour les exportations de marchandises sous une catégorie restreinte.

L’un des groupes habilités sur la gestion de Covid-19 avait recommandé que les restrictions à l’exportation des kits de diagnostic Covid-19 soient levées et que l’exportation gratuite de ces produits soit autorisée jusqu’à nouvel ordre lors d’une réunion le 30 septembre 2021.

Le ministère de la Santé de l’Union, dans une notification du 1er octobre 2021, a déclaré que les restrictions à l’exportation étaient révoquées et que les kits RT-PCR, les kits d’extraction d’ARN, les VTM et les kits RAT seraient autorisés à l’exportation. Si nécessaire, les restrictions peuvent être renforcées », a-t-il déclaré.

Dans une autre notification, la direction a révoqué l’interdiction d’exporter des tissus soufflés à l’état fondu de tout GSM, utilisé dans les équipements de filtration d’air, les matériaux de masques et les matériaux de filtrage des liquides. « Le tissu soufflé par fusion de n’importe quel GSM a été rendu gratuit pour l’exportation avec effet immédiat », a-t-il déclaré.

La DGFT avait également révisé sa décision, en date du 4 octobre, sur l’exportation de seringues avec ou sans aiguilles dans une notification séparée.

Auparavant, il était placé dans la catégorie restreinte à des fins d’exportation, mais maintenant les restrictions à l’exportation ne s’appliquent qu’aux seringues AD (auto-désactivables) de 0,5 ml/1 ml, aux seringues jetables 0,5 ml/1 ml/2 ml/3 ml et aux seringues jetables 1 ml/2 ml/3 ml de seringues RUP (prévention de la réutilisation).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.