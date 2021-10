Nouvelles de diagnostic : dernières nouvelles de diagnostic, nouvelles et mises à jour de diagnostic indiennes

Truenat a été largement validé par l’ICMR et FIND pour les approbations indiennes et OMS pour la détection sensible et rapide de la MDR-TB.

Molbio a rapidement développé un test sur la plate-forme Truenat et après validation par le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a pu réutiliser ces appareils pour augmenter la capacité de test en Inde.

Truenat remplit aujourd’hui l’objectif d’être une plateforme multi-maladies. Actuellement, plus de 30 tests validés et approuvés par la réglementation sont exécutés sur la plate-forme. En plus de la tuberculose, un large éventail d’agents pathogènes bactériens et de résistance aux médicaments, Covid19, toute la gamme de tests d’hépatite et de nombreux autres tests pour les maladies virales, les maladies à transmission vectorielle comme la dengue, le chikungunya, le paludisme et le Scrub Typhus sont actuellement en cours sur le Plateforme Truenat à travers le pays dans les établissements de santé publics et privés. Truenat a également été largement validé par l’ICMR et FIND pour les approbations indiennes et OMS pour la détection sensible et rapide de la MDR-TB.

Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online, Chandrasekhar Naïr, Co-fondateur et directeur de la technologie, Molbio Diagnostics parle de la technologie Truenat RT-PCR, de la R&D et du scénario de marché dans le pays et des avancées en matière de diagnostic pour la détection précoce des maladies infectieuses dans le pays. Extraits :

Parlez-nous du parcours de la R&D pour les tests Truenat.

Molbio Diagnostics est l’une des principales sociétés de soins de santé en Inde dans le segment des diagnostics in vitro (IVD) et le fabricant de la plate-forme de diagnostic moléculaire Truenat Real-Time PCR. Molbio était à l’avant-garde de la lutte contre Covid19 depuis le début et nous pensons que Truenat a joué un rôle important dans la lutte de l’Inde contre Covid19 en élargissant l’accès aux tests RTPCR dans les zones rurales à ressources limitées à travers le pays.

Lorsque Covid19 a frappé l’Inde, Molbio a rapidement développé un test sur la plate-forme Truenat et après validation par le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), ministère de la Santé de l’Union, a pu réutiliser ces appareils pour augmenter la capacité de test en Inde. Cela a été suivi par un déploiement supplémentaire par d’autres gouvernements d’État et le secteur privé.

Un pipeline de plus de 30 tests garantira que de nouveaux tests sont constamment disponibles sur la plate-forme Truenat pour répondre aux défis de santé existants et émergents rencontrés dans le monde entier.

Une gamme de réactifs au format ouvert prêts à l’emploi et stables à température ambiante sous la marque Truemix est également en cours de lancement, pour permettre des tests de haute qualité sur des machines RT PCR conventionnelles.

La genèse du voyage pour Truenat était le désir d’un groupe de professionnels partageant les mêmes idées de construire un dispositif rapide, sensible et rentable pour le diagnostic des maladies infectieuses au point de service qui était indépendant de l’infrastructure (chambres climatisées, chambres froides installations, alimentation continue et conditionnée), nécessitait une formation minimale, créait la capacité de diagnostiquer et d’initier un traitement précis en une seule visite, était rentable et pouvait tirer parti de la technologie mobile qui pourrait être utilisée pour identifier les foyers de maladie

L’équipe de bigtec labs (la filiale R&D de Molbio) était responsable de l’idéation, de la traduction et de la validation initiale de la plate-forme soutenue par des agences du gouvernement indien telles que NMITLI (CSIR), BIPP (DBT) et ICMR. Il a fallu à Molbio et Bigtec près de deux décennies de recherche, de développement, de validation nationale et internationale, de mise en place d’installations de fabrication automatisées et ultramodernes à grande échelle et d’efforts de commercialisation pour faire de Truenat le premier et le seul véritable point de soins au monde, multi-maladie plate-forme de PCR en temps réel indépendante de l’infrastructure. Truenat peut être déployé facilement dans les centres de santé primaires situés dans des endroits éloignés ainsi que dans un hôpital multispécialisé urbain pour fournir un diagnostic rapide et fiable.

Pour atteindre les objectifs de conception, la plate-forme a dû être conçue en tirant parti de technologies telles que les systèmes micro-électromécaniques (MEMS), la micro et méso fluidique et la science des matériaux, y compris les nanomatériaux.

La plate-forme a été renforcée en minimisant les pièces mobiles, miniaturisée pour la portabilité et le fonctionnement sur batterie, une capacité de calcul et de stockage embarquée, une intelligence intégrée, une interface à écran tactile et une capacité de transfert de données sans fil pour minimiser les compétences de l’opérateur et des réactifs stables à température ambiante jusqu’à deux ans pour minimiser la dépendance à l’infrastructure.

Pensez-vous qu’avec l’invention de la technologie Truenat, nous pourrons contrôler l’impact du COVID-19 et du virus Nipah ?

Un diagnostic rapide et précis permet un retour rapide au bien-être du patient et un contrôle de la propagation des infections pour la santé publique. La disponibilité de Truenat dans des emplacements répartis à travers le pays permet à l’écosystème de la santé de répondre rapidement aux infections émergentes comme Nipah en fournissant un diagnostic fiable à la demande et au premier point de contact. Cela permet d’initier tôt un traitement approprié, ce qui améliore les résultats pour le patient et prévient la propagation de la maladie.

Truenat a joué un rôle important dans la lutte de l’Inde contre le COVID-19 en élargissant l’accès aux tests RTPCR à travers le pays. Plus de 4000 machines Truenat sont utilisées sur les sites de test des secteurs privé et public pour les tests COVID-19 dans toute l’Inde.

Quelle est votre opinion sur les virus qui pourraient apparaître à l’avenir, et si c’est le cas, penseriez-vous à développer des tests pour les mêmes que vous avez développés pour Covid en ce moment ?

Nous travaillons en permanence pour assurer le développement de tests pour les maladies émergentes qui ont un besoin non satisfait. Un exemple est notre collaboration avec NIV pour développer un test pour la maladie de la forêt de Kyasanur comme nous l’avons fait pour Nipah.

Combien de tests Nipah peuvent être effectués sur une seule machine ? Combien de temps faut-il pour partager les résultats ?

L’analyseur micro PCR en temps réel Truelab est disponible en 3 variantes – Uno Dx, Duo et Quattro qui peuvent effectuer respectivement 1, 2 et 4 tests à la fois. Il faut environ une heure entre l’échantillon et le résultat. Tous les appareils sont capables de fonctionner sans interruption 24 heures sur 24 et ont été utilisés ainsi pendant le pic de la pandémie de Covid19.

En quoi la plateforme Truenat est-elle unique par rapport à tous ses concurrents ?

Truenat est la seule plate-forme de PCR en temps réel au point de service multi-maladies disponible dans le commerce qui peut être déployée indépendamment de l’infrastructure disponible dans le monde entier. Avec un délai d’exécution de 60 minutes entre l’échantillon et le résultat, Truenat garantit un diagnostic précoce et précis et une mise en route appropriée du traitement le jour même de la présentation. Cela contribue non seulement à de meilleurs résultats pour les patients, mais empêche également la propagation de la maladie.

Les appareils portables, alimentés par batterie et robustes, les réactifs stables à température ambiante prêts à l’emploi et les protocoles entièrement automatisés garantissent que les tests peuvent être effectués par des techniciens peu formés. La capacité de transfert de données intégrée permet en outre des interventions à distance et une surveillance à distance. Cela entraîne un changement de paradigme dans le diagnostic des maladies en introduisant des tests moléculaires haut de gamme dans les coins les plus reculés du monde et en les permettant comme test de première ligne pour diverses maladies.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.