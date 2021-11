Nouvelles de diagnostic : dernières nouvelles de diagnostic, nouvelles et mises à jour de diagnostic indiennes

Des taux d’HbA1c compris entre 5,7% et 6,4% signifient que l’on a plus de chances de contracter le diabète.

Les diabétiques qui maintiennent leur taux d’hémoglobine A1c près de 7 % ont de bien meilleures chances de retarder ou de prévenir les complications du diabète que les personnes ayant des taux de 8 % ou plus.

Le rapport d’analyse des données de SRL Diagnostics a révélé que 42% des échantillons testés pour l’HbA1c à Delhi se sont révélés être diabétiques. SRL Diagnostics a préparé le rapport sur les résultats des échantillons randomisés reçus pour l’hémoglobine glycosylée/glycée (HbA1c) de janvier 2017 à septembre 2021 dans la ville de Delhi. Ce rapport a été préparé sur la base d’une fouille de données rétrospective réalisée sur les résultats de 2 58 021 tests effectués pour l’HbA1c.

Un rapport publié en 2009 par un comité international d’experts sur le rôle de l’HbA1c dans le diagnostic du diabète a recommandé que l’HbA1c puisse être utilisée pour diagnostiquer le diabète et que le diagnostic puisse être posé si le taux d’HbA1c est ≥6,5 %. Des taux d’HbA1c légèrement inférieurs à 6,5% peuvent indiquer la présence d’une hyperglycémie intermédiaire. Le seuil inférieur précis pour cela n’a pas encore été défini, bien que l’ADA (The American Diabetes Association) ait suggéré de 5,7 à 6,4% comme plage à haut risque. Tout en reconnaissant le continuum de risque pouvant être capturé par le dosage de l’HbA1c, le Comité international d’experts a recommandé que les personnes ayant un taux d’HbA1c compris entre 6,0 et 6,5 % courent un risque particulièrement élevé et puissent être envisagées pour des interventions de prévention du diabète.

S’exprimant sur le rapport d’analyse des données sur l’hémoglobine glycosylée/glycée (HbA1c) réalisé à Delhi, le Dr Anurag Bansal, directeur technique de SRL Diagnostics, a déclaré : « Une personne diabétique sur six dans le monde vient d’Inde. En 2019, l’Inde comptait le deuxième plus grand nombre de patients diabétiques âgés de 20 à 79 ans, avec près de 77 millions de personnes vivant avec le diabète. Dans notre analyse pour la ville de Delhi, nous avons constaté que parmi les groupes d’âge de 31 et 45 ans, 37% d’échantillons ont été diagnostiqués avec un prédiabète et 39% sont diabétiques. Un diagnostic précoce, une sensibilisation approfondie et des interventions sur le mode de vie sont nécessaires pour garder nos générations futures en meilleure santé. »

Les résultats de l’étude révèlent que sur les 2 58 021 échantillons testés à Delhi au cours de la période d’analyse des données, 42% ont été testés positifs pour le diabète et plus de 37% ont reçu un diagnostic de prédiabète. Delhi a connu une augmentation de 29% du nombre d’échantillons testés pour le diabète entre 2017 et 2019. Cependant, pendant la pandémie, le nombre d’échantillons testés a chuté de 31% en 2020. À Delhi, 36% des échantillons d’hommes ont été diagnostiqués avec un prédiabète et 46% ont été diagnostiqués. s’est avéré être le diabète. Chez les femmes, plus de 39 % ont reçu un diagnostic de prédiabète et 36 % se sont révélées diabétiques.

L’étude d’analyse des données montre un fardeau élevé du diabète parmi la population en bonne santé et jeune entre le groupe d’âge 31-45. Plus de 37% des échantillons ont été diagnostiqués avec un prédiabète et un énorme 39% se sont révélés être diabétiques.

