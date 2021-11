Nouvelles de diagnostic : dernières nouvelles de diagnostic, nouvelles et mises à jour de diagnostic indiennes

La recherche suggère que l’établissement de normes à l’échelle de l’industrie dans les technologies de diagnostic, y compris les outils, les processus et la formation, peut optimiser l’expérience du patient.

La recherche Beyond Intervention révèle que les administrateurs de soins de santé sont plus susceptibles d’évaluer une expérience pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires comme plus positive que les patients eux-mêmes.

Abbott, une entreprise mondiale de soins de santé, a récemment publié une nouvelle étude de marché mondiale qui met en évidence les défis associés au diagnostic et au traitement des maladies cardiovasculaires.

Cette dernière recherche a identifié des incohérences dans la prestation des soins aux patients, l’accès à la technologie qui prend en charge un diagnostic précis et les problèmes d’équité en santé entraînant des soins inadéquats pour les communautés mal desservies comme des obstacles majeurs dans la gestion des maladies cardiovasculaires.

Le rapport souligne également les différences dans la façon dont les patients et les prestataires de soins de santé perçoivent l’efficacité des soins prodigués.

Dans le cadre de son initiative Beyond Intervention, le programme de recherche mondial pluriannuel de la société est conçu pour examiner l’expérience des patients vasculaires du point de vue des patients, des médecins et des leaders de la santé.

Avec les contributions de 1 800 patients, médecins et leaders de la santé, l’initiative Beyond Intervention a révélé que l’établissement de normes à l’échelle de l’industrie en matière de technologies de diagnostic, y compris les outils, les processus et la formation, peut optimiser l’expérience du patient avec de meilleurs diagnostics et références ainsi qu’une éducation des médecins et des patients. sur la connaissance de l’état de la maladie et l’identification des symptômes.

« Les dernières données de l’initiative Beyond Intervention révèlent des points de vue divergents entre les patients et les administrateurs de soins de santé sur la façon dont chacun considère l’expérience du patient et l’impact des inégalités dans le continuum des soins de santé », a déclaré Nick West MD, médecin-chef et vice-président divisionnaire des affaires médicales. à l’activité vasculaire d’Abbott.

« Cette recherche renforce la nécessité pour les médecins de tirer parti de technologies innovantes pour améliorer la capacité de poser et de communiquer un diagnostic le plus tôt possible dans le parcours du patient », a-t-il déclaré.

Résultats clés de la recherche

Les principaux enseignements de la recherche comprennent que l’amélioration des expériences des patients dépend d’une intervention appropriée dès les premières étapes du parcours de soins de santé. La recherche suggère que l’établissement de normes à l’échelle de l’industrie dans les technologies de diagnostic, y compris les outils, les processus et la formation, peut optimiser l’expérience du patient. Cela permettra aux médecins d’établir des diagnostics et des références individuels plus rapides et plus précis, y compris la formation continue des médecins et des patients sur la sensibilisation à l’état de la maladie et l’identification des symptômes. Les administrateurs de la santé et les patients ont des points de vue différents sur l’expérience actuelle des patients.

La recherche Beyond Intervention révèle que les administrateurs de soins de santé sont plus susceptibles d’évaluer une expérience pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires comme plus positive que les patients eux-mêmes. Cependant, les patients et les médecins en Inde voient l’expérience CAD/PAD bien mieux que les moyennes mondiales. En ce qui concerne les patients atteints de maladie artérielle périphérique (MAP) en Inde, 60 % des administrateurs de la santé considèrent l’expérience du patient comme idéale, tandis que 54 % des patients pensent que cela est vrai.

Plus d’un tiers des patients vasculaires ont déclaré qu’ils devaient « constamment » fournir des antécédents médicaux et des informations aux médecins. De plus, 1 prestataire de soins de santé sur 4 et 37 % des dirigeants d’hôpitaux pensent qu’un manque d’intégration des dossiers médicaux entre les prestataires se traduit par un échange limité d’historiques et d’informations sur les patients, créant des inefficacités et des obstacles pour un diagnostic précoce et précis de la coronaropathie et de la MAP.

Quarante pour cent des médecins indiens estiment qu’un « manque d’approche standardisée pour le diagnostic CAD/PAD » est un obstacle clé pour un diagnostic précis. L’intelligence artificielle (IA) et les solutions de santé numérique peuvent améliorer les soins aux patients. Les technologies avancées telles que l’IA peuvent profiter aux médecins de soins primaires et aux spécialistes en optimisant le diagnostic, en identifiant les symptômes du patient auparavant non détectés ou ignorés et en améliorant l’expérience vasculaire du patient. En fait, 43 % des patients indiens ont reconnu la valeur de l’intelligence artificielle pour aider à diagnostiquer la CAD/PAD plus tôt. La recherche révèle que les personnes issues de communautés mal desservies ont de plus grandes difficultés à accéder aux soins, à comprendre les symptômes et à recevoir des diagnostics.

Les patients atteints d’une coronaropathie et d’une MAP qui s’identifient comme mal desservis rapportent significativement plus d’impacts émotionnels que leurs homologues non mal desservis. Les patientes ont signalé beaucoup plus de défis que leurs homologues masculins. Les problèmes d’équité en santé liés au statut socioéconomique, à l’âge et au sexe doivent être traités comme un obstacle important à la fois au diagnostic rapide et à l’amélioration de l’expérience du patient.

Le Dr Ajit Mullasari, directeur de cardiologie, Institut des maladies cardiovasculaires, Madras Medical Mission, Chennai, commentant les résultats de la recherche a déclaré : « L’Inde est un pays diversifié et les soins vasculaires posent de nombreux défis. Nous devons concevoir et inclure des technologies innovantes, favoriser une culture de plus grande collaboration et mettre en œuvre des protocoles de diagnostic et de dépistage uniformes pour garantir qu’un plus grand nombre de personnes puissent continuer à bénéficier du continuum des soins vasculaires. L’innovation a besoin de personnes, de processus et de politiques pour faire avancer le travail ensemble pour des résultats optimaux pour les patients.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.