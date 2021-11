Nouvelles de diagnostic : dernières nouvelles de diagnostic, nouvelles et mises à jour de diagnostic indiennes

Les laboratoires se rapprochent désormais plus que jamais du patient. Présence étendue sur le réseau, services à domicile, confort des plateformes numériques pour la réservation de tests, les paiements et le stockage des rapports, les laboratoires offrent désormais 100 % de commodité aux clients.

Il existe également une tendance croissante à suivre les paramètres vitaux grâce à des dispositifs portables intelligents, en particulier chez les jeunes. Cela propulsera également le marché des tests préventifs, car les gens veulent garder un œil sur leurs signes vitaux.

Les diagnostics de précision sont l’avenir et influenceront les thérapeutiques et les résultats des traitements. Après la pandémie, l’industrie du diagnostic est prête pour une nouvelle courbe de croissance. De plus en plus de clients sont désormais conscients de l’importance de la qualité et d’un diagnostic précis. Plus de 70 % des décisions médicales sont basées sur des rapports de diagnostic et les sociétés de diagnostic évolueront désormais pour jouer un rôle majeur dans les résultats pour les patients. L’industrie devrait également se consolider plus rapidement et de plus grandes chaînes de laboratoires nationales comme SRL sont bien placées pour conduire cette consolidation et gagner plus de parts de marché.

Dans une interview exclusive avec le Financial Express Online, Anand K, PDG, SRL Diagnostics explique comment l’industrie du diagnostic dans son ensemble a joué un rôle essentiel dans l’élaboration des nouveaux modèles de prestation tout en se concentrant sur la qualité et l’orientation patient.

Une incidence croissante des maladies non transmissibles et des maladies chroniques, une population vieillissante, un marché croissant des soins de santé préventifs, une préférence pour un traitement fondé sur des preuves, une augmentation du revenu par habitant et de la couverture d’assurance conduiront tous à la croissance de l’industrie.

« Les laboratoires se rapprochent désormais plus que jamais du patient. Présence étendue sur le réseau, services à domicile, confort des plateformes numériques pour la réservation de tests, les paiements et le stockage des rapports, les laboratoires offrent désormais 100 % de commodité aux clients. Les laboratoires qui n’adoptent pas les technologies numériques et le mode de livraison numérique perdront cette opportunité », remarque Anand.

Comment évalueriez-vous les deux premiers trimestres pour SRL Diagnostics ?

Nous avons connu de brillants deux trimestres au cours de l’EX22 et avons affiché une croissance saine et plus de 400 crores de revenus au cours des deux trimestres. Au premier et au deuxième trimestres, nous avons affiché des revenus de Rs 441 Crore et Rs 403 Crore respectivement.

Au premier trimestre de l’EX22, SRL a effectué le plus grand nombre de tests RT-PCR Covid-19 parmi tous les acteurs privés. Au deuxième trimestre de l’exercice 22, nous avons affiché le chiffre d’affaires Non Covid le plus élevé jamais enregistré à Rs 331 Crore.

Afin de nous rapprocher du patient à travers notre réseau, nous avons ajouté près de 400 points de contact client. Nous avons effectué plus de 22 millions de tests au cours du S1FY22. Pour améliorer notre portée numérique, nous avons lancé une toute nouvelle expérience Web et d’applications pour nos clients via notre nouveau site Web et notre application mobile améliorés. Nous continuerons de renforcer notre réseau, d’ajouter de nouveaux tests et technologies pour améliorer nos offres à nos clients.

Comment SRL gagnera-t-elle plus de parts de marché ? Quels sont les domaines d’intervention de SRL ?

SRL est aujourd’hui la plus grande chaîne de diagnostic en termes de réseau et de force de laboratoire. Nous renforçons encore notre réseau dans les villes prioritaires. Cela nous aidera à gagner plus de parts de marché là où nous sommes les leaders. Nous avons ajouté environ 400 points de contact client au cours des deux premiers trimestres afin de nous rapprocher du patient. Cela restera l’un de nos domaines d’intervention à l’avenir.

SRL Diagnostics a également conclu plus tôt cette année l’acquisition de DDRC SRL JV au Kerala, faisant de nous le plus grand acteur du sud de l’Inde. Nous continuerons d’explorer les voies à la fois organiques et inorganiques pour devenir les leaders dans les villes qui sont prioritaires pour nous.

Nous ajoutons également à nos capacités de test et élargissons notre menu de test. L’ajout de tests plus spécialisés augmentera nos revenus dans le segment des tests spécialisés. Au cours des exercices 21-22, nous continuerons d’utiliser nos ressources humaines et technologiques pour renforcer notre leadership dans le segment des laboratoires de référence en mettant l’accent sur les diagnostics de nouvelle génération. Les pratiques cliniques actuelles vont être impactées par les tests génomiques révolutionnaires, qui déclenchent une révolution pour entamer une période où la médecine est préventive, personnalisée, prédictive et participative, et ancrée dans le projet du génome humain.

Quelles sont les tendances actuelles pour les tests Covid et où les voyez-vous aller à partir d’ici ?

Alors que le nombre de tests Covid a baissé par rapport au pic de mai 2021, nous voyons des poches d’infections dans certaines parties du pays à des moments différents. Le Kerala et l’Inde de l’Est continuent d’afficher quotidiennement de nouveaux cas élevés. Entre la mi-octobre et la mi-novembre, nous avons vu la moyenne quotidienne des cas augmenter dans plus de 10 États, dont Delhi.

Les tests Covid sont très importants si nous voulons assurer la sécurité de notre population, en particulier de la population vulnérable qui n’est pas encore vaccinée. Il est également important de continuer à suivre un comportement approprié au COVID et d’assurer une vaccination complète de la population éligible.

Nous assistons également à l’ouverture de bureaux et d’établissements d’enseignement devraient également ouvrir très bientôt. Les tests Covid continueront de rester primordiaux et verront des pics et des baisses qui refléteront le taux d’infection dans les différents États du pays. Nous avons un réseau de 22 laboratoires approuvés COVID et sommes bien placés pour servir les citoyens à travers le pays.

L’industrie du sport et du divertissement dépend également des tests. SRL a été nommé partenaire de diagnostic par l’Association olympique indienne pour tester le contingent olympique et paralympique. Nous sommes également le laboratoire de diagnostic de choix pour de nombreuses entreprises, sociétés de fabrication, maisons de production et de divertissement. Les gens ont également commencé à voyager car les normes ont été assouplies à l’échelle mondiale. Les voyages d’affaires ont également connu une hausse. Tout cela indique un besoin continu de tests COVID, car on pense maintenant que la maladie a atteint un stade d’endémicité en Inde.

Observez-vous une légère augmentation des tests de prévention et de bien-être étant donné que les gens sont plus préoccupés par la santé après Covid ?

Nous avons constaté une baisse des tests réguliers pendant le verrouillage et la pandémie. Même les tests nécessitant une surveillance régulière comme le diabète ou l’hypercholestérolémie ont été touchés. Nous assistons définitivement à une augmentation des tests de prévention et de bien-être. Aujourd’hui, les gens sont plus conscients que jamais de l’importance des tests, du diagnostic correct et de la prise de mesures préventives pour rester en bonne santé et en forme.

Il existe également une tendance croissante à suivre les paramètres vitaux grâce à des dispositifs portables intelligents, en particulier chez les jeunes. Cela propulsera également le marché des tests préventifs, car les gens veulent garder un œil sur leurs signes vitaux. Nous avons assisté à une croissance saine de notre offre préventive qui a doublé au T2’22 par rapport au T2’21.

Quel type de partenariat public-privé est nécessaire pour répondre aux besoins de tests Covid des personnes résidant dans des régions reculées du pays ?

Au cours de la semaine dernière, plus d’un million de tests Covid sont effectués chaque jour à travers le pays. L’ICMR a approuvé plus de 3000+ laboratoires de test Covid qui incluent des laboratoires publics et privés. Il n’y a aucun défi à fournir des tests COVID, même dans les endroits les plus reculés. La pandémie nous a appris qu’il est possible de fournir un diagnostic de haute qualité dans tous les coins et recoins.

Il est important de reproduire le succès des tests Covid sur d’autres maladies préoccupantes comme la tuberculose, l’hépatite et le VIH. Ces conditions sont à la fois un fardeau sanitaire et économique. Les partenariats public-privé nous aideront certainement à surmonter les défis et à fournir un diagnostic de haute qualité qui contribuera grandement à de meilleurs résultats pour les patients.

Les grandes chaînes de laboratoires privés comme SRL ont la force d’un vaste réseau, d’une infrastructure et de capacités. Avec le gouvernement payant pour les tests à des coûts subventionnés, nous pouvons aider nos citoyens à vivre une vie plus saine. SRL a également une expérience dans la mise en place de partenariats à grande échelle à la fois pour les gouvernements des États et pour des organismes comme l’UNICEF. Nous sommes bien placés pour collaborer avec le gouvernement pour un projet de toute envergure.

Quelles sont les collaborations du secteur privé et du gouvernement de SRL sur les tests Covid et les campagnes de vaccination ?

Pendant la pandémie, nous avons travaillé avec les gouvernements des États et les municipalités pour effectuer des tests Covid conformément à la réglementation. Nous avons également renforcé nos laboratoires et nos effectifs et avons plus de 22 laboratoires de test Covid approuvés dans le pays. Cela a été possible grâce à notre force dans la qualité. En tant que premier laboratoire indien approuvé NABL et CAP, il n’est pas surprenant que nous ayons pu développer des capacités pour proposer des tests Covid-19 à grande échelle.

SRL est également la seule grande chaîne privée à avoir repris la campagne de vaccination. Cela a été l’un de nos efforts pour aider les communautés dans lesquelles nous opérons. Nous avons terminé de livrer plus de 12 500 vaccins au cours des 3 à 4 derniers mois. Nous proposons des vaccinations dans nos centres phares de Mumbai, Pune et Kolkata.

