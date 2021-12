Nouvelles de diagnostic : dernières nouvelles de diagnostic, nouvelles et mises à jour de diagnostic indiennes

Une étude de 2020 dans la population indienne a montré que le cancer du sein contribuait à 27,6 % de tous les cancers tandis que les cancers de l’ovaire contribuaient à 6,2 % de tous les cancers chez les femmes.

1 décembre 2021 12:25

De plus en plus de femmes plus jeunes contractent un cancer du sein en Inde, ainsi qu’une augmentation d’une certaine variété de cancers du sein connus sous le nom de cancer du sein triple négatif (TNBC). (Source de la photo : .)

Par le Dr Mandeep Singh

Certaines célébrités indiennes bien connues qui ont combattu le cancer et en sont sorties victorieuses sont Manisha Koirala, Sonali Bendre, Lisa Ray, etc. Les deux cancers les plus courants chez les femmes indiennes sont le cancer du sein et de l’ovaire. Une étude de 2020 dans la population indienne a montré que le cancer du sein contribuait à 27,6 % de tous les cancers tandis que les cancers de l’ovaire contribuaient à 6,2 % de tous les cancers chez les femmes. L’étude montre également que le nombre de décès par cancer du sein par rapport aux nouveaux cas identifiés a également augmenté à 56%, ce qui est beaucoup plus élevé que les pourcentages des pays développés. Un nombre maximum de femmes indiennes touchées par le cancer du sein se situent dans la tranche d’âge des 40-50 ans, tandis que leurs homologues occidentales se situent dans la tranche d’âge des 60-70 ans. En plus de cela, environ 70 % des patientes identifiées avec un cancer du sein aux États-Unis sont au stade I de la maladie, tandis qu’en Inde, un grand nombre de femmes sont identifiées à des stades avancés, ce qui rend le traitement et les résultats de ces patientes plus compliqué.

Dans la population occidentale, le cancer du sein héréditaire représente 10 à 15 % du cancer du sein total. Les données en Inde sont limitées, elles varient de 3 % à 24 % dans certains rapports. De plus en plus de femmes plus jeunes contractent un cancer du sein en Inde, ainsi qu’une augmentation d’une certaine variété de cancers du sein connus sous le nom de cancer du sein triple négatif (TNBC). Les cancers du sein liés au BRCA sont connus pour se manifester dans le groupe d’âge plus jeune sous la forme de TNBC, on s’attend désormais à ce que la population indienne ait une prévalence plus élevée de variétés héréditaires de cancers du sein.

Un bon exemple d’identification du risque de cancer précoce basé sur les antécédents familiaux peut être mis en évidence dans le cas de la célébrité internationale bien connue, Angelina Jolie. Le 14 mai 2013, elle a partagé la nouvelle de sa « mastectomie bilatérale de réduction des risques (ablation complète des deux seins pour assurer la prévention du cancer), fondée sur de solides antécédents familiaux et un test positif pour son statut de variant pathogène BRCA1. Cette décision a suscité un énorme intérêt pour le cancer du sein héréditaire et les tests génétiques. L’actrice a décidé de subir une « double mastectomie prophylactique de réduction des risques suivie d’une salpingo-ovariectomie bilatérale (ablation des deux ovaires avec des trompes de Fallope) au cours des années suivantes ».

Le traitement de la variété héréditaire du cancer du sein se fait de manière très méthodique. Si une femme a des doutes sur ses antécédents familiaux de cancer, en particulier du sein/des ovaires, elle est invitée à consulter un conseiller en génétique qui détermine le risque réel et la nécessité de se faire tester pour BRCA1/2 et les gènes apparentés. Si le résultat du test est négatif, la femme a conseillé un protocole de dépistage à haut risque en fonction du risque familial ; si malheureusement, elle est testée positive pour héberger une mutation, il lui est conseillé un protocole de dépistage à haut risque qui comprend un auto-examen des seins, un examen clinique des seins, une échographie du sein et du vagin, un test du marqueur sérique CA125 et une mammographie IRM.

Une telle patiente est invitée à venir régulièrement pour des suivis réguliers tout en vivant sa vie normale, à fonder une famille, à être encouragée à continuer d’allaiter les enfants, etc. Une fois que la patiente atteint la quarantaine et que l’allaitement est terminé, elle reçoit le possibilité d’ablation des seins pour réduire les risques. La procédure est définie comme l’élimination du tissu canalaire et de la graisse du site mammaire avec préservation de la peau et du mamelon sus-jacents et son remplacement par un implant ou un transfert de tissu autologue du dos/de l’abdomen/de la fesse ou de la cuisse. Avec la planification 3D, nous pouvons anticiper la taille et la forme du sein selon le choix de la femme.

Le processus de réflexion lors de l’exécution de cette ablation du sein réduisant les risques est de minimiser le risque de cancer et également de fournir un meilleur dos du sein. La mastectomie prophylactique diminue d’environ 90 % le risque de décès par cancer chez les femmes BRCA positives. Pour les femmes présentant des mutations dans d’autres gènes à l’exception du BRCA, cela n’est généralement pas conseillé. De plus, il est normalement recommandé de le faire vers l’âge de 40 ans, lorsque la lactation est terminée et que le vieillissement s’installe. L’ablation précoce des ovaires peut augmenter le risque de maladie cardiaque et d’ostéoporose chez une femme.

Avec l’avènement et la disponibilité d’un panel de gènes spécifiques au profil génétique indien aujourd’hui, la possibilité d’obtenir une sensibilité et une spécificité élevées pour les cancers héréditaires et sporadiques a augmenté. La disponibilité de tels panels de tumeurs en Inde contribuera à offrir aux femmes plus jeunes ayant des antécédents familiaux de la maladie, ainsi qu’à d’autres qui ont une prédisposition au cancer en raison de facteurs environnementaux ou d’habitudes, de meilleures options de traitement. Ces mesures de diagnostic avancées garantiront que la maladie peut être gérée grâce à une médecine personnalisée et précise.

Par conséquent, bien que l’incidence du cancer du sein en Inde soit élevée, il est important de savoir que la sensibilisation est la clé du dépistage précoce de la maladie et de son traitement rapide. Pour plus d’informations, il est important de contacter votre médecin qui peut vous fournir des informations supplémentaires sur les options de test malades et appropriées.

(L’auteur est responsable clinique, Art of Healing cancer et consultant senior, hôpital Fortis, Vasant Kunj, New Delhi. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.