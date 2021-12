Nouvelles de diagnostic : dernières nouvelles de diagnostic, nouvelles et mises à jour de diagnostic indiennes

Le test, qui suit le principe de détection amorce-sonde, n’est pas affecté par la variante B.1.1.529 ou Omicron qui est devenue une préoccupation mondiale suite à sa détection en Afrique australe.

Thermo Fisher Scientific a confirmé que ses kits de test RT-PCR peuvent détecter la variante Omicron du coronavirus dans les échantillons de Covid-19. Le test, qui suit le principe de détection amorce-sonde, n’est pas affecté par la variante B.1.1.529 ou Omicron qui est devenue une préoccupation mondiale suite à sa détection en Afrique australe.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a depuis classé la variante, qui présente plus de 30 mutations dans sa protéine de pointe, comme une « variante préoccupante ». L’émergence de la variante a conduit les pays à renouveler les restrictions et les recherches pour examiner son impact sur l’efficacité des vaccins et des tests.

Les tests Covid-19 de Thermo Fisher Scientific détectent les infections en identifiant trois gènes cibles des régions orf1a/b, S et N du virus. Alors que la cible du gène S est affectée par les mutations du variant Omicron, il a été déterminé que les cibles des gènes orf1a/b et N ne subissent aucun impact.

« Thermo Fisher s’engage à soutenir la réponse mondiale à la pandémie en développant des solutions de test innovantes, adaptatives et résilientes », a déclaré Amit Chopra, directeur général de Thermo Fisher Scientific (Inde et Asie du Sud).

«Nos tests TaqPath sont développés avec des contrôles intégrés supplémentaires pour garantir que les cliniciens, les chercheurs et les responsables de la santé publique ont accès à des outils efficaces pour détecter avec précision les mutations à mesure que le virus continue d’évoluer.»

L’OMS a également déclaré que les kits RT-PCR de Thermo Fisher Scientific, largement utilisés dans le monde, peuvent détecter la variante.

Le scientifique de l’Institut de génomique et de biologie intégrative Vinod Scaria a déclaré à The Indian Express que la capacité du kit de test à détecter la variante du virus dépendait des amorces (produits chimiques qui récupèrent les identifiants) utilisées.

La variante Omicron comprend la mutation 69-70del du gène S, identifiée pour la première fois comme une mutation dans la variante Alpha. Cette mutation entraîne un abandon de la cible du gène S dans les résultats du test TaqPath, indiquant une possible infection par Omicron.

Cependant, un séquençage du gène doit être effectué pour confirmer la présence du variant Omicron. En Inde, environ 2 à 5 % des échantillons infectés sont envoyés pour le séquençage du génome car le processus est lent, compliqué et coûteux.

