Nouvelles de diagnostic : dernières nouvelles de diagnostic, nouvelles et mises à jour de diagnostic indiennes

Récemment, le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a également réitéré l’importance d’avoir une accréditation NABL.

Les laboratoires DIVOC ont été formés par des experts et des praticiens de la santé mondiale de premier plan pour permettre une approche intégrée du diagnostic numérique.

La start-up de diagnostic DIVOC Health a reçu l’accréditation du National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) pour l’un de ses laboratoires à Delhi.

Récemment, le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a également réitéré l’importance d’avoir une accréditation NABL. Il a également informé la Haute Cour de Delhi (HC) que la certification est indispensable pour l’inscription de laboratoires privés pour les tests Covid-19 car elle confirme la préparation des laboratoires à entreprendre des tests moléculaires du SRAS-Cov-2.

La certification NABL garantira que le laboratoire est standardisé et adhère aux protocoles de qualité.

S’exprimant à cette occasion, le Dr Kanav Kahol, PDG de DIVOC Health, a déclaré : « Chez DIVOC, nous visons à apporter des solutions de marché qui répondent aux besoins fondamentaux du système de santé. Nous avons promis à nos clients d’obtenir l’accréditation de chaque laboratoire par DIVOC. L’accréditation est importante pour le laboratoire et ses clients car elle garantit la qualité des tests et des résultats. Fournir un diagnostic précis à nos patients et adhérer aux normes technologiques que nous avons établies est notre priorité absolue. »

DIVOC Health a commencé ses opérations au début de l’épidémie de COVID-19. Le premier laboratoire a été lancé en août 2020 et depuis lors, il étend son réseau à Delhi NCR. La société a une série de lancements au cours de cette année et vise à se développer rapidement avec plusieurs laboratoires.

Le modèle commercial de DIVOC Health est centré sur la création de laboratoires de pathologie autonomes. Ils travaillent dans le but d’avoir 100 laboratoires sous sa direction dans les années à venir. Actuellement, la startup collecte environ 600 tests chaque jour et a aidé plus de 150 000 clients. La startup a connu une croissance au cours de la dernière année et envisage maintenant d’étendre son réseau à travers l’Inde.

Les laboratoires DIVOC ont été formés par des experts et des praticiens de la santé mondiale de premier plan pour permettre une approche intégrée du diagnostic numérique. Leur équipe du Royaume-Uni et de l’Inde s’est engagée à intégrer les innovations du 21e siècle dans le diagnostic. L’équipe de direction de base a plus de 50 ans d’expérience dans les innovations en matière de soins de santé. Dans le but de fournir une approche numérique moderne et axée sur la qualité des opérations de laboratoire, la société est conçue de manière à offrir aux consommateurs une commodité, une fiabilité et des innovations percutantes sans précédent.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.