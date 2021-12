Nouvelles de Dominic Cummings: un ancien assistant déclenche une attaque furieuse contre Boris Johnson | Royaume-Uni | Des nouvelles

Alors que M. Johnson continue d’être en proie à des questions sur la question de savoir si lui et le personnel n ° 10 ont enfreint les règles de verrouillage, son ancien conseiller a affirmé que le Premier ministre avait ses « hommes de chute alignés ». Dans un tweet, M. Cummings a déclaré: « Le passage à » je « n’a pas enfreint les règles. « Le rat a aligné ses gars de chute, promettra un retour au n ° 10 à l’avenir en échange de l’omerta sur les dons plats / illégaux / Geidt . »

Cela survient alors que le Premier ministre a été personnellement accusé d’avoir enfreint les restrictions de Covid en organisant un quiz de Noël dans le n ° 10 l’année dernière.

Une photo montrait le Premier ministre assis devant une photo de Margaret Thatcher lors d’un appel virtuel.

Selon le Daily Mirror, le personnel s’est blotti contre des ordinateurs et a bu du vin, du champagne et de la bière.

Un initié a déclaré qu’il y avait quatre équipes, chacune composée de six membres.

Selon le journal, le quiz a eu lieu le 15 décembre, alors que Londres était soumise à la réglementation de niveau 2, qui interdisait la mixité sociale entre les ménages.

Les directives officielles indiquaient également : « Vous ne devez pas organiser de déjeuner ou de fête de Noël au travail, car il s’agit d’une activité principalement sociale et n’est pas autrement autorisé par les règles de votre niveau. »

M. Johnson a nié tout acte répréhensible et a affirmé que l’événement ferait l’objet d’une enquête par le secrétaire du Cabinet, Simon Case.

Un porte-parole de Downing Street a également affirmé que le Premier ministre avait été brièvement présent pour remercier le personnel pour son travail.

« Nous ferons rapport sur tout cela. Je n’ai certainement enfreint aucune règle et nous ferons rapport dès que nous le pourrons raisonnablement. »

En plus du quiz du 15 décembre, il a été affirmé que plusieurs fêtes ou rassemblements avaient eu lieu à Whitehall et au No10 en novembre et décembre de l’année dernière.

Tel que rapporté par ITV, une vidéo montrait l’attachée de presse de l’époque, Allegra Stratton, en train de répéter des questions sur une fête présumée le 18 décembre.

Elle a depuis démissionné de son poste.

M. Case enquête également pour savoir si une autre fête a été organisée pour l’ancien assistant du numéro 10, Cleo Watson, le 10 décembre.

Il a été rapporté que le personnel a organisé un rassemblement où des boissons et des collations ont été apportées par les personnes présentes le 27 novembre.