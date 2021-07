Nouvelles de Donald Trump: Ex-POTUS sauvagement sur Twitter à cause d’une déclaration cryptique «triste» | Monde | Nouvelles

L’ancien président américain est redevenu la cible de critiques sur Twitter après avoir publié une déclaration ne contenant que trois mots. M. Trump, qui a quitté la Maison Blanche au début de l’année, a écrit : “1776, pas 1619 !”

La déclaration semble être une référence au « 1619 Project » du New York Times.

Le projet cherche à « recadrer l’histoire du pays en plaçant les conséquences de l’esclavage et les contributions des Noirs américains au centre même de notre récit national ».

Dans un discours prononcé dimanche lors de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC), M. Trump a déclaré qu’il avait l’intention d’interdire la théorie critique de la race.

Il a déclaré: “Nous allons complètement financer et interdire la théorie critique de la race. 1776, pas 1619, si cela ne vous dérange pas.

« Et si les écoles gérées par le gouvernement apprennent aux enfants à haïr leur pays, nous exigerons le choix d’écoles que nous avons déjà.

« Si vous écoutez les médias ou regardez le journal télévisé du soir, notre pays a vraiment mal tourné.

« On ne parle que de race. C’est tout ce dont ils parlent. Course. Tout le spectacle – course, course.

M. Trump n’a plus accès à son compte Twitter après que le géant des médias sociaux l’a interdit à la suite de l’émeute de Capitol Hill, craignant qu’il n’incite à davantage de violence.

Cependant, un utilisateur des médias sociaux a partagé la déclaration du 45e président, suscitant des réponses cinglantes de ses détracteurs.

Une personne a dit : « A-t-il une sorte de dépression nerveuse ?

Un autre utilisateur a ajouté: “Une forme de communication si triste.”

Un troisième commentateur a écrit : « Pourquoi ne tweete-t-il pas simplement ça… Oh, attends lol. Maintenant, je me souviens.”

Certains ont émis l’hypothèse que la courte déclaration pourrait être le moyen secret de M. Trump d’inciter à une insurrection parmi ses partisans.