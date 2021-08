Nouvelles de Donald Trump : la page Web vantant l’accord avec l’ex-POTUS avec les talibans disparaît du site Web républicain | Monde | Nouvelles

in

Intitulée “Le président Trump apporte la paix au Moyen-Orient”, la page a également affirmé que Joe Biden était favorable à la poursuite de “guerres sans fin”. Lorsque les utilisateurs ont essayé de visiter la page dimanche soir, ils ont trouvé un message d’erreur avec une image du président actuel disant “il semble que vous soyez aussi perdu que Biden”, selon le Daily Mail. Le journal a été informé par une source républicaine que le site RNC a récemment fait l’objet d’une maintenance et qu’il n’y a pas de pages antérieures au 1er janvier 2021.

L’administration Trump a conclu un accord de paix avec les talibans le 29 février 2020 à Doha, au Qatar.

Connu sous le nom d’Accord de Doha, l’accord comprenait le retrait de toutes les troupes américaines et de l’OTAN d’Afghanistan, un engagement des talibans à empêcher al-Qaïda d’opérer dans les zones sous contrôle taliban et des pourparlers entre les talibans et le gouvernement afghan.

Les États-Unis ont accepté une première réduction de leur niveau de force de 13 000 à 8 600 d’ici juillet 2020, suivi d’un retrait complet dans les 14 mois si les talibans tenaient leurs engagements.

Les États-Unis se sont également engagés à fermer cinq bases militaires dans les 135 jours et ont exprimé leur intention de mettre fin aux sanctions économiques contre les talibans d’ici le 27 août 2020.

L’accord a été soutenu par la Chine, la Russie et le Pakistan et approuvé à l’unanimité par le Conseil de sécurité de l’ONU, bien qu’il n’implique pas le gouvernement afghan.

Ben Wallace, le ministre britannique de la Défense, a qualifié l’accord des talibans de “pourri” dans une interview franche avec Sky News vendredi dernier.

LIRE LA SUITE : “La plus grande défaite de l’histoire !” Donald Trump appelle Biden à “démissionner”

L’ex-président Ashraf Ghani a fui le pays, alors que les talibans déclaraient la victoire et mettaient fin à près de 20 ans d’implication des États-Unis et de l’OTAN dans le pays.

M. Trump a lancé une attaque foudroyante contre son successeur démocrate, l’appelant à “démissionner en disgrâce”.

Dans un communiqué, il a déclaré: “Il est temps que Joe Biden démissionne en honte de ce qu’il a permis de se produire en Afghanistan, ainsi que de la formidable augmentation de Covid, de la catastrophe frontalière, de la destruction de l’indépendance énergétique et de notre économie paralysée. “