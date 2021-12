Nouvelles de Donald Trump : l’ancien président s’exprime sur les faux pas de la reine | Royale | Nouvelles

S’adressant à l’ancien leader du Brexit, M. Trump, 75 ans, a expliqué en détail à quel point il respectait la reine. Il a également partagé le rôle important qu’elle a joué dans sa famille et a évoqué sa rencontre avec Sa Majesté en juillet 2018.

Il a déclaré : « Je pense que c’est une femme fantastique. C’est une femme fantastique.

« J’étais censé passer une demi-heure avec elle. J’ai fini par être là pendant bien plus d’une heure et tout le monde a dit : ‘Oh, c’est tellement impoli.’

« Mais elle a aimé ça et j’ai aimé ça, je ne vais pas être impoli.

« Nous avons passé un bon moment ensemble.

LIRE LA SUITE: Donald Trump affirme que « le prince Harry regrettera » d’avoir épousé Meghan Markle « bon en prévisions »

« Elle riait et souriait. Nous nous entendions très bien.

« Nous avons parlé toute la nuit. C’est une femme formidable et merveilleuse. »

La réunion a fait sensation à l’époque car M. Trump est arrivé en retard mais a affirmé que c’était la reine qui l’avait fait attendre et qu’il était en fait en avance.

Il a déclaré : « J’ai atterri et je suis au sol et j’attends avec les gardes du roi et de la reine.

« J’attends. J’avais environ 15 minutes d’avance et j’attends avec ma femme et c’est bien.

L’ancien président a ensuite longuement expliqué à quel point sa mère, Mary Anne MacLeod Trump, décédée en 2000, admirait la reine.

« Ma mère est née en Ecosse.

« Elle est arrivée ici à environ 19 ans, a rencontré mon père… ils ont été mariés pendant de nombreuses années, ils ont eu un mariage formidable.

« Elle était vraiment quelqu’un qui respectait la reine. Elle aimait la reine.

« N’importe quoi avec la reine, quand ils faisaient quelque chose de cérémonieux par exemple, elle était collée à la télévision.

« Elle avait beaucoup de respect et d’amour pour la reine. »

M. Farage a souligné : « Des centaines et des millions de personnes dans le monde respectent cette femme de la manière la plus étonnante.

Lorsque l’hôte a évoqué les récentes alertes à la santé de Sa Majesté, M. Trump a déclaré: « J’espère [she’s] pas très malade pourtant.

« Je la surveille de près parce que je l’aime et je pense qu’elle est géniale. »