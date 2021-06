Nouvelles de Donald Trump : l’ex-POTUS promet de « reprendre la Maison Blanche » dans un nouveau discours vidéo | Monde | Nouvelles

L’ancien président américain a publié une déclaration vidéo à ses partisans les remerciant pour “l’amour et l’affection” qui lui ont été témoignés après son départ de la Maison Blanche. Dans son discours, M. Trump semble faire allusion à un retour à la politique, affirmant que le Parti républicain sera “beaucoup plus fort qu’il ne l’est maintenant”.

Il a déclaré : « Je tiens à remercier tout le monde pour le formidable soutien que vous avez manifesté.

«Nous allons reprendre le Sénat et reprendre la Chambre, nous allons reprendre la Maison Blanche, et plus tôt que vous ne le pensez, ce sera vraiment quelque chose de spécial.

«Mais l’amour, l’affection et le respect que vous nous avez tous donnés sont vraiment importants.

« Le Parti républicain est plus fort qu’il ne l’a jamais été et il va être beaucoup plus fort qu’il ne l’est actuellement.

« Nous allons faire demi-tour. Nous allons faire demi-tour rapidement. Merci beaucoup à tous, ce soutien a été incroyable. Merci.”

Cela survient après que le républicain a critiqué la politique du président Joe Biden lors de son premier discours en trois mois.

S’exprimant samedi soir au Greenville Convention Center en Caroline du Nord, l’ancien président a accusé M. Biden d’avoir détruit les États-Unis.

M. Trump a fustigé la position de l’administration Biden sur l’immigration illégale, les prix du gaz et la cybersécurité.

Il a déclaré : « Alors que nous nous réunissons ce soir, notre pays est en train d’être détruit sous nos propres yeux. La criminalité explose, les services de police sont déchirés et financés, pouvez-vous le croire. est-ce de la bonne politique, financer notre police ?

« Vous regardez notre frontière, elle est grande ouverte. L’immigration illégale monte en flèche à un niveau que nous n’avons jamais vu auparavant, et ce sur une période de quelques mois.

« La drogue afflue, les prix du gaz montent en flèche, nos industries sont pillées par des cyberattaques étrangères. »

Lors de son discours, M. Trump a également mentionné la théorie selon laquelle le coronavirus aurait fui de l’Institut de virologie de Wuhan, une affirmation controversée dont le président de l’époque a parlé pour la première fois l’année dernière lorsque le virus est apparu.