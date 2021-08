Nouvelles de Donald Trump: Tyson Fury ‘appelé par l’ex-POTUS’ avant le combat de la trilogie Deontay Wilder | Monde | Nouvelles

in

Fury, 32 ans, est sur le point de mettre sa ceinture WBC en jeu dans un combat de trilogie tant attendu avec l’artiste américain à élimination directe Deontay Wilder, 35 ans, le 9 octobre. Aucun des boxeurs n’a combattu depuis leur deuxième combat en février 2020, que Fury a remporté avec force avec une décision de TKO au septième tour.

Le premier combat a également été un combat à succès – mémorable pour le retour emblématique de Fury au 12e round après qu’il ait semblé avoir été assommé par le puncheur mortel de l’Alabama.

Trump – un fan de combat – peut être parmi ceux qui attendent avec impatience le troisième affrontement.

Le 45e président américain a déclaré qu’il accueillerait The Gypsy King et The Bronze Bomber à la Maison Blanche après le deuxième combat, qui s’est tenu à Las Vegas.

Et, samedi, Fury a déclaré avoir reçu un appel inattendu de Trump, organisé par son ami Hughie Johnston.

M. Fury a déclaré dans une histoire Instagram partagée avec plus de quatre millions de followers : “Je viens de raccrocher avec Donald Trump.

« Quelle belle surprise de mon pote Hughie Johnston.

« Merci les garçons, profitez de votre déjeuner les gars. »

À l’époque, M. Fury était à la maison pour célébrer la victoire de son ami Leigh Wood au Fight Camp de Matchroom Boxing.

Le boxeur affrontera Wilder en octobre au T-Mobile Arena de Las Vegas.