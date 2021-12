Nouvelles de France: Macron ravage la France alors que les règles de Covid suscitent l’indignation | Politique | Des nouvelles

Macron en position « dangereuse » face à Pécresse selon un expert

Le Premier ministre Jean Castex a déclaré que le taux d’incidence du coronavirus – le nombre d’infections pour 100 000 personnes par semaine – est désormais bien supérieur à 700 et à un niveau record depuis le début de la pandémie, obligeant son cabinet à prendre de nouvelles mesures.

A partir de lundi et pendant les trois prochaines semaines, tous les rassemblements publics seront limités à 2 000 personnes pour les événements en salle, et à 5 000 personnes pour les événements en extérieur, et tous les spectateurs devront être assis aux concerts.

La consommation de nourriture et de boissons sera interdite dans les transports publics de passagers – y compris les transports longue distance – ainsi que dans les salles de cinéma, tandis que dans les bars et les restaurants, toute la nourriture et les boissons devront être consommées assises et non debout.

Le masque est déjà obligatoire pour les passagers des transports en commun.

M. Castex a également déclaré que le travail à domicile deviendrait obligatoire pendant au moins trois jours par semaine dans la mesure du possible, et que le port du masque redeviendrait obligatoire à l’extérieur dans les centres-villes, sous l’autorité des préfectures locales.

France news: Emmanuel Macron a déclenché la fureur avec les nouvelles règles Covid (Image: GETTY)

M. Castex a déclaré lors d’une conférence de presse à la suite d’une réunion du cabinet: « Je sais que cela ressemble à un film sans fin, mais il y a un an, nous avons commencé notre campagne de vaccination et maintenant nous sommes l’une des personnes les mieux vaccinées et les mieux protégées au monde. »

Afin de renforcer davantage les vaccinations, le laissez-passer vaccinal prévu par le gouvernement – qui exigera une preuve de vaccination, et pas seulement un test négatif, pour entrer dans les lieux publics – prendra effet à partir du 15 janvier, si le Parlement approuve un projet de loi gouvernemental, a déclaré M. Castex.

Le gouvernement réduit également la période jusqu’à ce que les gens soient éligibles pour un rappel à trois mois au lieu de quatre après leur deuxième jab.

Cette décision a suscité la fureur de la chef de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui a déclaré : « Emmanuel Macron et le gouvernement ont constamment et sciemment menti pour imposer leur stratégie perdante des vaccins. Comme le vaccin n’empêche pas le virus d’être contracté ou transmis, je demander la fin du pass santé/vaccin.

LIRE LA SUITE: Nicola Sturgeon BARRED de la chaîne pour avoir enfreint les règles de verrouillage

« Les Français, notamment les jeunes et les personnes âgées, ont été trompés. On leur a promis un retour à la vie normale avec le vaccin. Désormais, ils vivent sous la menace permanente de nouvelles restrictions. Il est temps de s’engager pour un retour à la vie normale. .

« En multipliant les mesures punitives qui n’ont aucun sens, le gouvernement agite au lieu d’agir. Comment accepter des mesures aussi ridicules que l’interdiction de danser, de boire debout, de manger dans un train ou l’obligation de porter un masque dans la rue ?

« Au lieu de restreindre les libertés, prenons des mesures de bon sens : rappelons les soignants suspendus, rouvrir les lits d’hôpitaux fermés en pleine crise, redonner aux médecins la liberté de prescrire et surtout… récupérer l’hôpital public saccagé depuis des années. «

Faisant écho aux critiques de Le Pen, Joffrey Bollee, député des Patriotes a ajouté : « Les annonces de Castex confirment le retour des mesures les plus stupides : masques extérieurs, consommation assise dans les bars, interdiction de manger au cinéma… pass et bientôt réservé aux personnes vaccinées. Coronamadness ! »

A NE PAS MANQUER :

Brexit Live: coup de pouce massif alors que le Royaume-Uni durcit la pêche [LIVE BLOG]

Beth Rigby de Sky News avertit Biden de snober le Brexit Grande-Bretagne [VIDEO]

Bruxelles prépare une importante prise de pouvoir alors que des entreprises sont ciblées [INSIGHT]

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé les nouvelles règles Covid (Image: GETTY)

L’eurodéputé Gilbert Collard a exhorté les Français à cesser de croire au gouvernement.

Il a déclaré: « Sous prétexte de lutter contre la pandémie, nos libertés sont compromises. Lorsque nous commençons à réduire la liberté, nous ne savons pas jusqu’où cela peut aller.

« Après que Castex ait dit : ‘Avec deux doses, il n’y a aucune chance d’attraper la maladie’ ; après une telle b**t brevetée, si vous continuez à les croire, vous êtes plus manipulable qu’un animal de laboratoire ! »

L’eurodéputé Jérôme Rivière, également du Rassemblement national, a fustigé : « Le COVID-19 circule. Il n’est pas massivement mortel. Les difficultés rencontrées en France viennent de l’abandon de l’hôpital public. Il faut mettre fin aux restrictions inutiles et retrouver la liberté et la raison. »

Julien Odoul, député du Rassemblement national, a déclaré que M. Castex blâmait à tout prix les non vaccinés.

Il écrit : « Castex veut mettre le fardeau sur les non-vaccinés autant que possible. Quand les non-vaccinés perdront-ils leur nationalité française ? Ce serait moins pervers et plus affirmé. Le gouvernement Macron fait payer les Français pour sa échecs et dénégations car ils refusent cette politique de contrôle permanent.

Et Nicolas Dupont-Aignan, député et candidat à la présidentielle de Debout La France, a accusé le gouvernement de « propagande » et de « manipulation ».

Il a déclaré : « Dangereux ! Le Vaccine Pass détruit non seulement la liberté des non-vaccinés, mais aussi celle des vaccinés. Il met les vaccinés en laisse et les oblige à subir des injections expérimentales successives.

« Propagande, manipulation, mensonges. Assez ! Le Vaccine Pass ne nous aidera pas en termes de santé. Il détruira nos LIBERTÉS. Tous les 3 mois une injection expérimentale ! Folie… Mais aucune annonce sur les soins précoces ou les ressources hospitalières.

Samedi, la France a enregistré un nouveau record de plus de 100 000 nouvelles infections par jour alors que les gens se précipitaient pour se faire tester avant les réunions de famille de Noël.

Lundi, la moyenne mobile sur sept jours des nouvelles infections s’élevait à plus de 72 000.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega