Nouvelles de Gibraltar: la Royal Navy établit de nouveaux patrouilleurs rapides à The Rock | Politique | Nouvelles

Les navires seront nommés HMS Dagger et HMS Cutlass après que les noms ont été approuvés par la reine et feront partie de l’escadron de Gibraltar de la Royal Navy. Les nouveaux de l’escadron de Gibraltar sont construits par la technologie maritime spécialisée (MST) basée à Merseyside et pourront accueillir six membres d’équipage et voyager jusqu’à 40 nœuds.

Les deux bateaux seront utilisés pour patrouiller dans les eaux territoriales britanniques de Gibraltar au milieu des tensions sur l’Espagne au sujet de la souveraineté du Rocher.

Ils appuieront également les exercices et opérations britanniques dans la région dans le cadre d’un contrat de six ans avec MST.

Le premier bateau devrait être livré en 2021/22 et le second en 2022/23.

Le ministère de la Défense a également déclaré que le navire HMS Trent serait basé à Gibraltar dans le cadre du renforcement de la défense du territoire britannique d’outre-mer.

Le patrouilleur offshore travaillera sur des opérations en Méditerranée et aux côtés de partenaires nord-africains dans des opérations de lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée.

Le navire construit par Clyde a une portée de 5000 miles et peut rester en mer pendant 320 jours par an.

Cependant, cette décision a suscité la colère du sénateur espagnol Jose Ignacio Landaluce, qui s’est demandé s’il s’agissait d’un acte d’intimidation ou d’agression contre l’Espagne de la part du Royaume-Uni.

Le commodore Steve Dainton, commandant des forces britanniques à Gibraltar, a déclaré que le ministère de la Défense s’était engagé à long terme à développer Gibraltar en tant que plaque tournante mondiale stratégique.

Le traité conclu en 2019 vise à éliminer la fraude fiscale et les effets néfastes d’un système fiscal qui permettait aux gens de payer l’impôt sur les sociétés uniquement sur les bénéfices qu’ils ont réalisés à Gibraltar.

La ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha González Laya, a déclaré: “L’accord résout la souveraineté fiscale de la région et met fin à une situation anachronique et extrêmement dommageable pour l’Espagne sans affaiblir sa position sur la souveraineté du Rocher.”

Le traité d’Utrecht de 1715 céda The Rock au Royaume-Uni.