Nouvelles de Gibraltar : les étagères de Rock sont si nues que les Britanniques sont obligés de s’aventurer en Espagne pour se nourrir | Monde | Nouvelles

Les articles, y compris la viande et les légumes, ont été de plus en plus rares ces derniers mois, car ils ont été touchés par une combinaison du Brexit et de Covid, a déclaré un habitant à Express.co.uk. Ils ont révélé que le Brexit avait aggravé les choses « 10 fois » et que la crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement ne faisait qu’ajouter à cela.

En effet, une grande partie de ses produits sont expédiés de l’étranger plutôt que de passer par l’Espagne continentale.

Comme Express.co.uk l’a signalé précédemment, les choses sont devenues si désespérées que les supermarchés ont commencé à mettre des jouets et des barbecues dans des congélateurs pour les faire paraître pleins.

Et comme la crise ne montre aucun signe de disparition, il est apparu que bon nombre des 33 000 habitants du Rocher s’aventurent en Espagne pour leurs achats hebdomadaires.

L’un d’eux a déclaré : « Il n’y a rien dans les magasins et ce n’est pas un euphémisme.

LIRE LA SUITE: « C’est pourquoi le Royaume-Uni ne fait pas confiance à l’UE » Fury alors que l’Allemagne finance les navires de guerre chinois

«Ce n’est pas un problème de ramener des choses à travers.

« Mais si vous voulez prendre les choses dans l’autre sens, c’est un cauchemar.

« J’ai entendu parler des gardes-frontières espagnols confisquant de la nourriture depuis le Brexit. »

La source a également signalé que traverser la frontière peut prendre beaucoup plus de temps maintenant, même pour les passagers à pied.

« Dans le passé, vous pouviez simplement traverser et ils regardaient à peine votre passeport », ont-ils expliqué.

«Cela arrive toujours, mais si vous les attrapez le mauvais jour, ils vérifient les documents de chacun et les sacs de chacun des deux côtés.

« Cela ajoute énormément de temps à quelque chose qui prenait quelques minutes et constitue un énorme inconvénient pour tout le monde. »

La nouvelle est apparue alors que le Royaume-Uni se prépare à entamer mercredi trois jours de pourparlers avec l’UE à Londres sur Gibraltar.

Ils cherchent à aplanir tous les problèmes que les accords post-Brexit actuels ont créés.

Il a été affirmé que l’UE proposait que pendant les quatre prochaines années, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes – ou « Frontex » – contrôlerait la frontière pendant la période de transition.

Il pourrait alors être décidé d’en faire un arrangement permanent.