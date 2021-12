Nouvelles de Guy Verhofstadt: le chef de l’UE dans le Brexit après que Lord Frost largue une bombe sur Boris | Monde | Des nouvelles

Le principal europhile a rapidement réagi à la nouvelle selon laquelle le secrétaire du Brexit quittait son poste après avoir apparemment été «désillusionné» par le gouvernement. Il a tweeté : « Lord Frost démissionne…

« Les secrétaires du Brexit vont et viennent, mais les mêmes défis et échecs ne disparaîtront pas ! »

Son message a rapidement suscité de nombreuses réactions, de nombreux Brexiteers fustigeant ses commentaires.

Margaret Woods a tweeté : « Le Brexit a été un succès et l’UE déteste ça.

« Il n’y aura pas de retour en arrière ! »

Pendant ce temps, Anthony Bryce a déclaré : « Peut-être que l’UE pourrait arrêter d’armer la frontière NI (Irlande du Nord) ?

« Ce serait bien, n’est-ce pas ?

« Et l’UE accusant le Royaume-Uni d’échecs ? Donnez-moi une pause Guy! »

Gotno Gizmo a écrit : « Mec, pourquoi êtes-vous toujours aussi intéressé par la politique britannique ? Le Royaume-Uni n’est plus dans l’UE et ne doit pas être votre préoccupation.

« De nombreux États membres de l’UE ont des problèmes et votre gang est incompétent et inutile pour y répondre. La meilleure réponse est d’arrêter de payer pour votre Commission européenne clownesque et superflue.

La démission de Lord Frost a été un coup dur pour le gouvernement assiégé de M. Johnson.

Le proche allié du Premier ministre aurait remis sa convocation au milieu des « inquiétudes quant à la direction actuelle des déplacements » de son gouvernement.

Cela aurait inclus des désaccords sur sa politique Covid, les promesses de zéro net de M. Johnson et l’augmentation des impôts dans le dernier budget.

Cela s’est produit quelques jours seulement après que plus de 100 députés conservateurs se sont rebellés contre le gouvernement pour s’opposer aux dernières restrictions Covid de M. Johnson.

Le Premier ministre a été contraint de compter sur le soutien des députés travaillistes pour faire adopter ses mesures malgré une majorité de 80 sièges à la Chambre des communes.

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré que la démission suggérait que le gouvernement était « dans le chaos total juste au moment où le pays fait face à quelques semaines incertaines ».