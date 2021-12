Nouvelles de Harry et Meghan: les Sussex ont été exclus du message NYE de la reine alors que Kate et William poussaient | Royale | Des nouvelles

Vendredi, un montage vidéo des moments de la famille royale a été partagé par le Twitter officiel de la reine et a souhaité à ses 4,6 millions de followers un « 2022 heureux et en bonne santé ». La vidéo contenait une bobine de faits saillants des membres de la famille royale et des membres actifs du cabinet lors d’événements clés au cours de l’année écoulée, mais ne présentait pas les Sussex.

Après la reine, les plus importants étaient le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, signe apparent de leur rôle de plus en plus important dans « The Firm ».

Le prince Harry et Meghan Markle, en revanche, étaient manifestement absents du clip – qui a recueilli des milliers de vues quelques heures après sa mise en ligne.

Cela n’a pas échappé aux utilisateurs des médias sociaux – dont certains ont ouvertement demandé où se trouvaient le duc et la duchesse de Sussex.

L’utilisateur playboi.alex a écrit : « Où sont Harry et Megan ? »

Alors que Harry et Meghan étaient absents, la vidéo présente une foule de membres de la famille royale de Sophie, duchesse de Wessex au prince Charles.

En plus de promouvoir une image positive, cela rappelle aux gens le mois d’avril, lorsque le prince Philip a été enterré lors d’un enterrement télévisé à la chapelle St George de Windsor.

Une photo montre son cercueil recouvert d’un drapeau transporté dans l’église.

Pendant ce temps, un autre montre le prince de Galles conduisant la reine dans un clin d’œil apparent à sa position d’héritier du trône.

