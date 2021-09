Nouvelles de Hull : la grand-mère perd son mari et sa famille à cause de l’alcool – « Interdit de se marier » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Julie, 56 ans, est maintenant sans abri et dort dans sa voiture près d’un parc avec son chien, un Cockapoo Ruby. Elle n’a pas été autorisée à assister au mariage de sa propre fille et n’a vu ses petits-enfants qu’une seule fois « par hasard ».

S’adressant à Hull Live, Julie a expliqué comment sa vie a commencé à s’effondrer

Elle a déclaré: «Il y a deux ans et demi, c’est quand tout a vraiment commencé, j’avais tout, un travail à la mairie, une maison payée, mon mari, j’étais heureuse.

« Je me suis cassé le dos dans un accident, j’ai dû me faire opérer, la pause avait d’abord été ratée à l’hôpital et j’avais très mal, j’avais toujours un peu bu mais j’ai commencé à boire davantage.

« C’était pour la douleur mais ensuite j’ai continué, j’avais eu un travail après ma journée de travail en m’occupant d’un vieil homme dans le quartier près de chez moi pas si loin d’ici.

« Après m’être cassé le dos, je n’ai pas repris mon travail de jour car j’avais encore du mal, donc le rôle de soignant était tout ce que j’avais. Je me suis fait prendre en train de boire un verre au travail et c’est tout.

À mesure que les problèmes de Julie s’aggravaient, sa relation avec les autres membres de sa famille s’est détériorée.

Elle a expliqué: «En fin de compte, 32 ans de mariage viennent de s’arrêter, j’ai perdu ma maison et mon mari et maintenant je vois à peine mes enfants.

«Je ne pouvais pas aller au mariage de ma propre fille, je n’y étais pas autorisé, j’ai été tenu à l’écart et j’accepte que c’était la bonne chose à faire, mais cela me brise le cœur.

“J’ai vu un de mes propres petits-enfants une fois et c’est uniquement parce que nous étions dans un parc en même temps par hasard, je n’ai pas pu visiter, ils ne savent pas qui je suis.”

Lorsqu’elle a été interviewée, Julie était assise sur un banc de parc, pieds nus.

Elle avait “le moignon d’une cigarette” dans une main et “une canette à moitié vide de bière blonde importée” dans l’autre.

La grand-mère a déploré : « Honnêtement, si vous aviez pu me voir il y a seulement deux ans, je n’étais pas du tout comme ça, si je pouvais remonter le temps et recommencer, rien de tout cela n’arriverait jamais.

Julie a expliqué que dormir dans sa voiture est plus sûr que dans la rue, mais qu’elle souffre de condensation.

Elle a exprimé l’espoir que les autorités l’aideront à lui trouver un autre endroit où vivre et à reconstruire sa vie.