Nouvelles de Joe Biden: “Dieu vous aide l’Amérique!” Craintes pour l’avenir des États-Unis alors que la présidence de Biden est incertaine | Monde | Nouvelles

Joe Biden a fait l’objet de critiques croissantes après avoir refusé de renoncer à sa promesse de retirer les troupes américaines d’Afghanistan d’ici la date limite du 31 août. Cela survient malgré des dizaines de milliers de personnes qui tentent toujours désespérément de sortir du pays et d’échapper au régime brutal rapidement appliqué. par les talibans. Aujourd’hui, les lecteurs d’Express.co.uk s’en prennent au président américain, avertissant que les Américains ont déjà perdu confiance en lui – huit mois seulement après son élection à la place de son prédécesseur Donald Trump.

Ils ont également soulevé de sérieux doutes sur la capacité du vice-président Kamala Harris à le remplacer.

Réagissant à notre histoire initiale, un lecteur d’Express.co.uk a fait rage : « Biden est mauvais mais Harris sera encore pire.

“Et n’oubliez pas, si Harris passe à POTUS, ce harridan Pelosi devient vice-président.

“Dieu aide l’Amérique.”

Une deuxième personne a également déclaré: “Dieu vous aide, Amérique”, ce à quoi quelqu’un d’autre a répondu: “Nous avons dit cela dès le début du clown de Biden en tant que POTUS.”

Un autre lecteur a commenté : « Plus comme l’Amérique au bord du gouffre alors que les plans se concrétisent, Harris a toujours été censé être président.

“RIP États-Unis.”

Alors qu’un quatrième lecteur a ajouté : “L’électorat américain a été arnaqué dans la plus grande arnaque connue de l’homme.”

Il a déclaré : « La lune de miel prolongée de Joe Biden avec les médias américains est terminée.

« Au milieu du fiasco du retrait de l’Afghanistan, les vérificateurs des faits se sont retournés contre lui.

« Il n’y aura pas de retour en arrière. »

Écrivant dans le Telegraph, il a expliqué : « La plupart des médias américains étaient tellement désemparés par leur aversion pour Donald Trump, et tellement excités par la perspective de faire revivre les jours de gloire Ray-Banne de l’administration Obama, qu’ils ont promu Biden comme le ‘ candidat normal et l’a protégé des questions sur son dossier et ses capacités. Plus maintenant.

« Les têtes parlantes qui ont vendu les guerres au début des années 2000 sont de retour, expliquant pourquoi le retrait est stratégiquement fou, et que nous ne sommes qu’à une ou deux frappes de drones de la victoire.

“La nuance – le retrait est en retard d’environ dix-neuf ans, mais la gestion par Biden de celui-ci a été chroniquement inepte – est perdue.”

S’exprimant lors d’une conférence de presse depuis la Maison Blanche mardi soir, M. Biden a insisté sur le fait qu’il souhaitait que toutes les troupes américaines soient retirées d’Afghanistan avant la date limite du 31 août.

Il a déclaré: “Il y avait un fort accord entre les dirigeants à la fois sur la mission d’évacuation en cours ainsi que sur la nécessité de coordonner notre approche de l’Afghanistan à mesure que nous avançons.

“Tout d’abord, lors de l’évacuation, nous avons convenu que nous continuerions notre étroite coopération pour faire sortir les gens aussi efficacement et en toute sécurité que possible.

“Nous sommes actuellement sur le point de terminer le 31 août, le plus tôt nous pourrons terminer le mieux. Chaque jour d’opérations apporte un risque supplémentaire à nos troupes, mais l’achèvement d’ici le 31 août dépend de la poursuite de la coopération des talibans, de l’autorisation d’accès à l’aéroport pour ceux que nous transportons actuellement, et aucune interruption de nos opérations.

“En outre, j’ai demandé au Pentagone et au Département d’État des plans d’urgence pour ajuster le calendrier si cela s’avérait nécessaire.”