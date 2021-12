Nouvelles de Joe Biden : la Chine prévient qu’elle « ripostera » après la fureur de Pékin face aux sanctions américaines « imprudentes » | Monde | Des nouvelles

S’exprimant mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a accusé les États-Unis de poursuivre des « actions perverses » contre l’État. Dans un contexte de relations tendues entre la Chine et les États-Unis, Wang a affirmé que les sanctions n’arrêteraient pas le développement du Xinjiang par Pékin. Il a également accusé les États-Unis d’avoir tenté de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine lors d’une attaque furieuse lundi.

Interrogé sur les sanctions liées à la situation des droits de l’homme au Xinjiang, Wang a déclaré : « Sur la base de mensonges et de désinformation, les États-Unis ont de nouveau imposé des sanctions aux individus et entités chinois concernés en citant les prétendues questions de droits de l’homme au Xinjiang.

« Cet acte interfère gravement dans les affaires intérieures de la Chine, viole gravement les normes fondamentales régissant les relations internationales et nuit gravement aux relations sino-américaines.

« La Chine s’y oppose fermement et condamne fermement. »

Vendredi, le président américain a prononcé des sanctions contre des entreprises et des personnes liées à des allégations de violations des droits humains contre des musulmans ouïghours dans la province du Xinjiang.

Le Trésor américain a également ajouté à la liste la société chinoise d’intelligence artificielle SenseTime et l’a accusée d’être en mesure de déterminer l’appartenance ethnique d’une cible, en particulier les minorités ethniques.

Les mesures viennent comme la dernière série de sanctions qui a coïncidé avec le sommet virtuel de deux jours de M. Biden pour la démocratie.

Wang a ajouté : « Les affaires liées au Xinjiang sont purement des affaires intérieures de la Chine.

« Les réalisations du Xinjiang en matière de développement sont visibles par tous, et la politique de la Chine à l’égard du Xinjiang a recueilli un large soutien.

JUST IN : Krach financier mondial : le marché immobilier chinois en chute libre

« Les États-Unis n’ont ni le droit ni la qualification de pointer du doigt ou d’intervenir arbitrairement.

« Les soi-disant sanctions des États-Unis exposent pleinement leur sinistre intention d’utiliser le Xinjiang pour contenir la Chine et la nature hypocrite de sa quête d’hégémonie au nom de la démocratie et des droits de l’homme.

« Les États-Unis doivent savoir que le gouvernement chinois est fermement déterminé à protéger la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts de développement, à réprimer les forces violentes, terroristes, séparatistes et extrémistes religieuses, et à s’opposer à toute ingérence extérieure dans les affaires du Xinjiang et les autres affaires intérieures de la Chine.

« Les actes rétrogrades des États-Unis ne saperont pas le développement global du Xinjiang, n’arrêteront pas les progrès de la Chine ou n’inverseront pas le développement de l’histoire.

« Nous exhortons les États-Unis à révoquer immédiatement leurs mauvaises décisions et à arrêter les mesures qui interfèrent dans les affaires intérieures de la Chine et sapent les intérêts de la Chine.

« Si les États-Unis insistent pour faire ce qu’ils veulent, la Chine prendra de fortes contre-mesures en réponse. »

La Chine a rejeté toute accusation de persécution de groupes ethniques minoritaires, bien que des responsables américains aient déclaré que beaucoup avaient été détenus ou emprisonnés dans des camps d’internement.

Les relations avec la Chine sont restées tendues depuis que M. Biden a pris ses fonctions.

Comme son prédécesseur, M. Biden a mis en garde contre le renforcement militaire de la Chine en mer de Chine méridionale et ses projets de reconquête de Taiwan.

La semaine dernière, les États-Unis ont annoncé un boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin.

Le Royaume-Uni et l’Australie ont également annoncé qu’ils suivraient les États-Unis dans le boycott des Jeux olympiques d’hiver.