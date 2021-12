Les autorités ukrainiennes ont cité des rapports de renseignement pour avertir que plus de 94 000 soldats russes sont massés près de ses propres frontières, faisant craindre que la Russie ne prépare une offensive militaire à grande échelle d’ici quelques semaines. La Russie a riposté et accusé l’Ukraine et les États-Unis d’intensifier inutilement les tensions, suggérant que Kiev pourrait se préparer à lancer sa propre offensive dans l’est de l’Ukraine – une affirmation qui a été fermement démentie par les autorités ukrainiennes. M. Biden et M. Poutine devraient tenir des pourparlers cruciaux lors d’un appel vidéo dans les prochains jours afin d’atténuer les tensions croissantes.

Avant cela, le président américain a déclaré qu’il s’attendait à avoir une « longue discussion » avec son homologue russe, mais a averti qu’il n’accepterait « les lignes rouges de personne ».

Il a déclaré aux journalistes alors qu’il partait pour un week-end à Camp David : « Nous sommes au courant des actions de la Russie depuis longtemps et je m’attends à ce que nous ayons une longue discussion avec Poutine.

« Je n’accepte les lignes rouges de personne », a-t-il déclaré à propos des demandes de la Russie.

M. Biden a déclaré qu’il développait un ensemble d’initiatives « globales » et « significatives » pour rendre aussi difficile que possible pour M. Poutine d’envahir l’Ukraine – sans entrer dans beaucoup plus de détails.

Il a averti: « Ce que je fais, c’est mettre en place ce que je pense être l’ensemble d’initiatives le plus complet et le plus significatif pour rendre très, très difficile pour M. Poutine d’aller de l’avant et de faire ce que les gens craignent qu’il fasse. »

Malgré le manque de détails sur ces mesures prévues, les responsables américains et ukrainiens ont averti plus tôt cette semaine que de sévères sanctions économiques étaient envisagées contre la Russie.

À la suite de sa rencontre avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken jeudi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé que les États-Unis avaient menacé de nouvelles sanctions.

Les derniers avertissements de M. Biden surviennent alors que le journal Washington Post a rapporté que les responsables du renseignement du pays craignaient que la Russie ne prépare une offensive sur plusieurs fronts dès le début de l’année prochaine impliquant jusqu’à 175 000 soldats.

M. Reznikov a ajouté : » Mieux nous travaillons – seuls et avec nos partenaires – moins le risque d’escalade est important.

« Le moyen est de rendre le prix d’une éventuelle escalade inacceptable pour l’agresseur.

« L’Ukraine est très intéressée par le scénario politique et diplomatique du règlement.

« En principe, il ne peut y avoir de provocations forcées de notre part.

« Dans le même temps, la manière de ‘pacifier l’agresseur’ n’est pas envisagée. Si nécessaire, l’Ukraine ripostera. »

Jeudi, le secrétaire d’État américain, M. Blinken, a exhorté la Russie à retirer ses troupes déployées près de l’Ukraine et à rechercher à la place une solution diplomatique à l’escalade des tensions dans la région.

Il a fait ces commentaires à la suite d’une rencontre avec son homologue russe M. Lavrov à Stockholm en marge des pays de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

M. Blinken a déclaré lors d’une conférence de presse : « Les États-Unis et nos alliés et partenaires sont profondément préoccupés par les preuves que la Russie a fait des plans pour des mesures agressives importantes contre l’Ukraine, y compris des efforts pour déstabiliser l’Ukraine de l’intérieur et des opérations militaires à grande échelle. »