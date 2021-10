Nouvelles de Joe Biden: POTUS lève les sourcils après avoir eu du mal à répondre à une question sur la chaîne d’approvisionnement | Monde | Nouvelles

Le président américain Joe Biden a subi une autre grillade publique maladroite alors qu’il trébuchait lors d’un événement en direct à la mairie de CNN jeudi soir. Le président américain a récemment pris un coup au milieu d’une série de scandales et de crises domestiques, des mandats de vaccins aux problèmes de chaîne d’approvisionnement. À un moment donné de l’événement, qui s’est tenu à Baltimore, l’animateur Anderson Cooper a été contraint d’intervenir et d’aider Joe Biden à se souvenir de la ville de Long Beach, en Californie.

En discutant de la crise de la chaîne d’approvisionnement, le président Biden a déclaré : « 40 % de tous les produits entrant aux États-Unis sur la côte ouest passent par Los Angeles et euh, euh, qu’est-ce que je fais ici ?

M. Anderson a alors répondu : « Long Beach ?

Le président a dit: « Oui! Merci. Long Beach. »

@MisterMetta a tweeté en réponse : « Il ne peut littéralement pas nommer le plus grand port des États-Unis (Long Beach).

« Ne me blâmez pas si je n’ai pas confiance dans son programme de chaîne d’approvisionnement/inflation. »

JUST IN: Land Of The Free est mort Les États-Unis de Joe Biden sont un endroit faible et dangereux

@VCrown1963 a ajouté: « Biden a l’air complètement perdu lorsqu’il parle de la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement à la télévision en direct. »

Cela survient alors que les chiffres des sondages du leader américain plongent au milieu des inquiétudes croissantes concernant l’économie et le coronavirus.

Une nouvelle enquête économique CNBC All-America a révélé que seulement 41% du public approuve les performances professionnelles du président Biden, contre 52% qui désapprouvent

L’inflation est liée au coronavirus en tant que principale préoccupation des Américains, en hausse de 16 points de pourcentage par rapport à une enquête précédente.

Il y a de la frustration parmi les médias face au refus du président Biden de répondre aux questions de la presse de la Maison Blanche.

Au cours des neuf premiers mois de sa présidence, le président Biden n’a accordé que 11 entretiens.

C’est bien moins que les anciens présidents Donald Trump et Barack Obama à la même époque dans leurs présidences.

Avant l’hôtel de ville d’hier, le président Biden a donné sa dernière interview le 18 août, il y a plus de deux mois.

Sa dernière conférence de presse a eu lieu le 15 juillet, il y a près de 100 jours.

Il est également connu pour son refus de répondre à plusieurs questions à la fois ou de tenir ses propres conférences de presse, tournant généralement le dos aux journalistes qui ont des questions ou s’éloignant du podium.