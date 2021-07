Nouvelles de John Bercow: un ancien orateur de la Chambre des communes rompt sa promesse de prendre une pension de 35 000 £ par an | Royaume-Uni | Nouvelles

Le vocal Rejoiner – qui a été accusé d’avoir abusé de sa position pour entraver le Brexit – a décidé de réclamer la pension d’une valeur de plus de 35 000 £ par an à l’âge de 58 ans. Cela va à l’encontre des commentaires qu’il a faits en 2012 pour ne pas réclamer jusqu’à ce qu’il ait 65 ans – en ligne avec une grande partie du reste de la population.

Mais après avoir démissionné de son poste de conférencier en 2019, il semble que sa femme, Sally, qui soutient les travaillistes, ait tourné la tête plus que simplement politiquement.

L’ancien député conservateur, qui a depuis rejoint le parti travailliste, a déclaré dimanche au Mail: «Peu de temps avant de quitter mes fonctions, Sally et moi avons discuté de la question.

“Elle a souligné que la pension avait toujours fait partie de mon programme d’emploi et que je devais donc l’accepter, d’autant plus que, selon ses propres mots, le gouvernement Johnson” enfreignait les conventions et les promesses à gauche, à droite et au centre “.

« J’étais d’accord avec ce sentiment et je prends ma pension de président, conformément à la pratique de mes prédécesseurs, depuis que j’ai pris ma retraite.

M. Bercow a déclaré en 2012 – alors que le Royaume-Uni se remettait encore du krach de 2008 – que l’état de l’économie et le fait qu’il continuerait probablement à travailler après avoir quitté son poste signifiaient qu’il y renoncerait jusqu’à ses 65 ans.

Son bureau a déclaré que parce qu’il avait été élu à l’âge de 46 ans, cela signifierait qu’il le revendiquerait à un “jeune âge” qu’il ne croyait pas “avoir raison”.

Une déclaration sur son site Internet disait : « Il a proposé avant de quitter ses fonctions de renoncer à son droit à la pension de l’orateur jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 65 ans.

“L’orateur pense que ce serait une erreur, surtout dans les conditions économiques actuelles.”

Renoncer à ces paiements lui aurait coûté environ 370 000 £, selon les observateurs.

David Jones, l’ancien ministre du Cabinet, a critiqué le demi-tour de M. Bercow.

Il a déclaré au Telegraph : « M. Bercow s’est solennellement engagé à économiser l’argent des contribuables en reportant sa pension de prune.

“Compte tenu à quel point il a publiquement fait cette promesse, le moins qu’il aurait dû faire était d’annoncer qu’il revenait sur sa parole.”

L’avantage de retraite a été aboli pour tous les futurs titulaires de postes en 2013 – ce qui signifie que le président actuel, Sir Lindsay Hoyle, n’en bénéficiera pas.